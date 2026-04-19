Hidalgo pide apoyo para Patiño: "Siente el club, es nuestro Charlie y con los nuestros hay que estar a muerte"

Patiño recibe indicaciones de Hidalgo durante un encuentro de esta temporada en Riazor Quintana

Charlie Patiño fue uno de los nombres propios de la rueda de prensa previa al Deportivo-Mirandés celebrada en la mañana de este domingo en Abegondo. Preguntado por el inglés, protagonista desgraciado en el duelo ante el Huesca al errar en la jugada que propició el empate del rival, Antonio Hidalgo quiso lanzar un mensaje de defensa al futbolista.

"Hay que estar con los nuestros a muerte. Charlie es de los nuestros y lo vamos a empujar siempre", expuso el preparador catalán, que reconoció que "es un chico muy querido en el vestuario". "Desde el primer momento que acabó el otro día hemos estado cerca de él. Es nuestro Charlie, es nuestro jugador. Es un chico que vive el fútbol y siente el club muchísimo, con una involucración muy grande. Hemos estado muy cerca y él va a darle la vuelta a la situación", recalcó.

Antonio Hidalgo: "Nos dimos cuenta de lo que nos estábamos jugando y empezamos a empujar. Ahora nos sentimos poderosos" Más información

Asimismo, Hidalgo expuso que la situación servirá para que el mediocentro mejore: "Tiene que aprender también de esto, pero hay que estar con los nuestros a muerte".

Soriano y Yeremay

Otros nombres propios de la comparecencia pública fueron Mario Soriano y Yeremay Hernández. Sobre el madrileño, que no entrenó con el grupo el primer día de la semana pero sí el resto, Hidalgo aseguró que estará disponible para el duelo contra el Mirandés: "Ha sido una semana muy larga y decidimos que el primer día Mario no entrenase porque notaba alguna pequeña molestia. Estará en perfectas condiciones porque ha entrenado normal los siguientes días".

Yeremay aprieta los dientes para el sprint final con el Deportivo Más información

Por su parte, en relación a Yeremay, apuntó que el plan no ha cambiado: "Vamos a ver cómo se va encontrando y a partir de ahí decidiendo".