Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

Hidalgo pide apoyo para Patiño: "Siente el club, es nuestro Charlie y con los nuestros hay que estar a muerte"

El técnico del Deportivo también habló de Mario Soriano y Yeremay, pendientes de distintos percances físicos

Xurxo Gómez
Xurxo Gómez
19/04/2026 13:29
Patiño recibe indicaciones de Hidalgo durante un encuentro de esta temporada en Riazor
Patiño recibe indicaciones de Hidalgo durante un encuentro de esta temporada en Riazor
Quintana
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

Charlie Patiño fue uno de los nombres propios de la rueda de prensa previa al Deportivo-Mirandés celebrada en la mañana de este domingo en Abegondo. Preguntado por el inglés, protagonista desgraciado en el duelo ante el Huesca al errar en la jugada que propició el empate del rival, Antonio Hidalgo quiso lanzar un mensaje de defensa al futbolista.

"Hay que estar con los nuestros a muerte. Charlie es de los nuestros y lo vamos a empujar siempre", expuso el preparador catalán, que reconoció que "es un chico muy querido en el vestuario". "Desde el primer momento que acabó el otro día hemos estado cerca de él. Es nuestro Charlie, es nuestro jugador. Es un chico que vive el fútbol y siente el club muchísimo, con una involucración muy grande. Hemos estado muy cerca y él va a darle la vuelta a la situación", recalcó.

Hidalgo, dando instruciones en la banda

Antonio Hidalgo: "Nos dimos cuenta de lo que nos estábamos jugando y empezamos a empujar. Ahora nos sentimos poderosos"

Más información

Asimismo, Hidalgo expuso que la situación servirá para que el mediocentro mejore: "Tiene que aprender también de esto, pero hay que estar con los nuestros a muerte".

Soriano y Yeremay

Otros nombres propios de la comparecencia pública fueron Mario Soriano y Yeremay Hernández. Sobre el madrileño, que no entrenó con el grupo el primer día de la semana pero sí el resto, Hidalgo aseguró que estará disponible para el duelo contra el Mirandés: "Ha sido una semana muy larga y decidimos que el primer día Mario no entrenase porque notaba alguna pequeña molestia. Estará en perfectas condiciones porque ha entrenado normal los siguientes días".

Yeremay durante el Huesca-Dépor de El Alcoraz

Yeremay aprieta los dientes para el sprint final con el Deportivo

Más información

Por su parte, en relación a Yeremay, apuntó que el plan no ha cambiado: "Vamos a ver cómo se va encontrando y a partir de ahí decidiendo".

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Patiño recibe indicaciones de Hidalgo durante un encuentro de esta temporada en Riazor

Hidalgo pide apoyo para Patiño: "Siente el club, es nuestro Charlie y con los nuestros hay que estar a muerte"
Xurxo Gómez
Hidalgo, dando instruciones en la banda

Antonio Hidalgo: "Nos dimos cuenta de lo que nos estábamos jugando y empezamos a empujar. Ahora nos sentimos poderosos"
Xurxo Gómez
Urko Izeta celebra un gol con el Mirandés durante la temporada pasadaUrko Izeta, autor de un triplete en Riazor, celebra un gol en Anduva

Urko Izeta, de pesadilla antes de Navidad a sueño de una noche de verano
Dani Fernández
Riki durante el Deportivo-Eibar

El reinicio de Riki en el Deportivo llega como desatascador
Jorge Lema