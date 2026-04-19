El Sant Andreu celebra el ascenso con Natxo González... por videollamada

El Sant Andreu regresa a Primera RFEF SANT ANDREU

El Sant Andreu certificó este domingo su ascenso a Primera RFEF después de vencer al Reus (2-1) en el estadio Narcís Sala. Un éxito que le asegura el liderato del grupo 3 de la Segunda Federación, plaza que garantiza su presencia en la categoría de bronce del fútbol español la próxima campaña.

Durante la celebración de esta consecución, los jugadores se acordaron del entrenador Natxo González, que esta semana sufrió un infarto que le mantiene ingresado en un centro médico.

El extécnico deportivista Natxo González, en la UCI por un infarto Más información

A través de una videollamada, la plantilla del Sant Andreu no dejó pasar la oportunidad de contagiar su entusiasmo al míster exdeportivista, uno de los grandes artífices del regreso del club a la élite del fútbol no profesional español.

González dirigió al club herculino en la temporada 2018-19 en Segunda División, donde fue destituido en la jornada 32.