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Dépor

El Atlético es el séptimo equipo que apeó al Deportivo antes de perder la final de Copa

El campeón del torneo del KO levantó el título después de eliminar a los coruñeses en once ediciones

Lois Novo
Lois Novo
19/04/2026 22:54
El técnico del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, aplaude a sus aficionados tras caer derrotados en la final de la Copa del Rey frente a la Real Sociedad
El técnico del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, aplaude a sus aficionados tras caer derrotados en la final de la Copa del Rey frente a la Real Sociedad
EFE/JULIO MUÑOZ
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El Atlético de Madrid, que el pasado mes de enero apeó al Deportivo en la eliminatoria de los octavos de final en el estadio de Riazor al imponerse por 0-1 con un gol de Antoine Griezmann, es el séptimo subcampeón copero de la historia que dejó fuera del torneo al equipo coruñés. Con anterioridad lo habían hecho el Valencia (1943-44), Barcelona (1953-54), Sporting (1981-82), Valladolid (1988-89), Atlético (1998-99) y Alavés (2016-17).

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Esa final perdida por el equipo vitoriano es, precisamente, la última que hasta este año había alcanzado el equipo que cortó el camino al club blanquiazul. El Dépor de Gaizka Garitano salvó la papeleta en el encuentro de ida de octavos de final en Riazor, que comenzó ganando el Alavés de Mauricio Pellegrino con goles del futuro deportivista Christian Santos (m.3) y Edgar Méndez (m.45+2) de penalti. Bruno Gama (m.73) y Joselu (m.90+3) dejaron el resultado en un 2-2. En el choque de vuelta, Edgar Méndez (m.44) adelantó al conjunto vasco y el tanto de Arribas (m.62) no sirvió al Deportivo porque el empate lo resuelven los goles en campo contrario.

El equipo campeón de la Copa había eliminado a los blanquiazules en once ediciones antes de alzar el trofeo. Los clubes son el Athletic (1932-33 y 1968-69), Valencia (1948-49), Barcelona (1970-71), Betis (1976-77), Atlético (1984-85 y 1991-92), Mallorca (2002-03), Espanyol (2005-06) y Sevilla (2006-07 y 2009-10).

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El último equipo que eliminó al Dépor y conquistó el torneo del KO es el Sevilla 2009-10. Manolo Jiménez era el entrenador del equipo andaluz que eliminó al Atlético Ciudad en dieciseisavos y al Barça en octavos. El cruce con el Deportivo llegó en cuartos de final. Los hispalenses lo resolvieron en la ida, con un incontestable 0-3 en Riazor, con goles de Negredo (m.26), Renato (m.67) y Jesús Navas (m.69). Tanto Jiménez como Miguel Ángel Lotina reservaron a sus mejores hombres en la vuelta, convertida en un trámite en el que el técnico de Meñaka hizo debutar con el primer equipo blanquiazul a David Rochela, Dani Rodríguez y Diego Seoane. Bodipo (m.44) dio un insuficiente triunfo a los blanquiazules en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

El camino del Sevilla continuó en semifinales ante el Getafe, al que batió en su campo por 2-0 y aguantó en la vuelta en el Coliseo, donde un solitario tanto de Roberto Soldado (m.51) no le sirvió al cuadro azulón. La finalísima, en el Camp Nou frente al Atlético de Quique Flores, la afrontó el conjunto nervionense con nuevo técnico. Antonio Álvarez asumió el mando tras la destitución, a finales de marzo, de Manolo Jiménez. Y con un técnico de la casa como el excentral marchenero, dos canteranos decidieron la final. Diego Capel (m.5) y Jesús Navas (m.90+1) marcaron los goles en el triunfo sevillista por 2-0.

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