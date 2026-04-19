Deportivo–Mirandés: cómo y dónde ver en TV y online la jornada 36 de LaLiga Hypermotion

Luismi, durante el partido ante el Mirandés | Foto: Fernando Fernández

Este lunes (20.30 horas), el Deportivo recibe al Mirandés para cerrar la jornada 36 de LaLiga Hypermotion. El equipo blanquiazul lo hace después de ver cómo los rivales le quitaban el puesto de ascenso directo con el que empezaba el fin de semana, pero también con la oportunidad de recuperarlo con una victoria ante el conjunto jabato. Por su parte, el grupo que dirige Antxon Muneta busca seguir vivo en la lucha por la permanencia.

📅 Horario del Deportivo-Mirandés

El encuentro entre el Deportivo y el Mirandés se jugará en las siguientes condiciones:

Día : lunes 20 de abril

: lunes 20 de abril Hora : 20.30 horas

: 20.30 horas Estadio : Riazor

: Riazor Competición: jornada 36 de LaLiga Hypermotion

📺 Dónde ver el Deportivo–Mirandés en TV y online

LaLiga TV Hypermotion : canal oficial de la Segunda División para ver el partido en directo.

: canal oficial de la Segunda División para ver el partido en directo. DAZN.

Dxtcampeón: el encuentro podrá seguirse en el minuto a minuto que se publicará en este periódico hora y media antes del inicio del partido, con la previa y todas las claves del mismo.

De goleada en goleada

Si uno echa un vistazo a los últimos precedentes entre Deportivo y Mirandés, Riazor verá esta tarde un buen puñado de goles. Aunque no siempre estén bien repartidos. Catorce tantos han dejado los últimos dos enfrentamientos en los que blanquiazules y rojillos se vieron las caras. El de la primera vuelta, en Mendizorroza, terminó con goleada del conjunto coruñés (1-5) gracias al hat-trick de Eddahchouri. La temporada pasada, Anduva vivió un vibrante 2-2, mientras que el Mirandés ganó en Riazor por 0-4.