Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

Deportivo–Mirandés: cómo y dónde ver en TV y online la jornada 36 de LaLiga Hypermotion

Duelo de buenos momentos en Riazor (lunes, 20.30 horas) entre dos equipos que buscan objetivos opuestos en la clasificación

Esther Durán
19/04/2026 20:47
FER12153
Luismi, durante el partido ante el Mirandés | Foto: Fernando Fernández
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

Este lunes (20.30 horas), el Deportivo recibe al Mirandés para cerrar la jornada 36 de LaLiga Hypermotion. El equipo blanquiazul lo hace después de ver cómo los rivales le quitaban el puesto de ascenso directo con el que empezaba el fin de semana, pero también con la oportunidad de recuperarlo con una victoria ante el conjunto jabato. Por su parte, el grupo que dirige Antxon Muneta busca seguir vivo en la lucha por la permanencia.

📅 Horario del Deportivo-Mirandés

El encuentro entre el Deportivo y el Mirandés se jugará en las siguientes condiciones:

  • Día: lunes 20 de abril
  • Hora: 20.30 horas
  • Estadio: Riazor
  • Competición: jornada 36 de LaLiga Hypermotion

📺 Dónde ver el Deportivo–Mirandés en TV y online

  • LaLiga TV Hypermotion: canal oficial de la Segunda División para ver el partido en directo.
  • DAZN.
  • Dxtcampeón: el encuentro podrá seguirse en el minuto a minuto que se publicará en este periódico hora y media antes del inicio del partido, con la previa y todas las claves del mismo.

De goleada en goleada

Si uno echa un vistazo a los últimos precedentes entre Deportivo y Mirandés, Riazor verá esta tarde un buen puñado de goles. Aunque no siempre estén bien repartidos. Catorce tantos han dejado los últimos dos enfrentamientos en los que blanquiazules y rojillos se vieron las caras. El de la primera vuelta, en Mendizorroza, terminó con goleada del conjunto coruñés (1-5) gracias al hat-trick de Eddahchouri. La temporada pasada, Anduva vivió un vibrante 2-2, mientras que el Mirandés ganó en Riazor por 0-4.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

El técnico del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, aplaude a sus aficionados tras caer derrotados en la final de la Copa del Rey frente a la Real Sociedad

El Atlético es el séptimo equipo que apeó al Deportivo antes de perder la final de Copa
Lois Novo
El deportivista Fran, con el trofeo de campeones de Liga 1999-2000DEPORTIVO-ATH. BILBAOEL DEPORTIVO DE LA CORUA VENCIO AL ATH. DE BILBAO POR 2-0 EN EL PRIMER PARTIDO DE LIGA DE LA TEMPORADA 2000-2001, DISPUTADO EN EL ESTADO DE RIAZOR. EN LA FOTO, FRAN RECOGE EL TROFEO QUE ACREDITA AL DEPORTIVO COMO CAMPEON DE LIGA DE LA TEMPORADA 1999-2000, DE MANOS DEL PRESIDENTE DE LA FEDERACION ESPAOLA DE FUTBOL, ANGEL MARIA VILLAR, EN PRESENCIA DE JULIO MEANA Y AUSGUSTO CESAR LENDOIRO

La Real Sociedad continúa a rebufo del Dépor
Juan Ramón Fernández
El Sant Andreu regresa a Primera RFEF

El Sant Andreu celebra el ascenso con Natxo González... por videollamada
Armando Palleiro
FER12153

Deportivo–Mirandés: cómo y dónde ver en TV y online la jornada 36 de LaLiga Hypermotion
Esther Durán