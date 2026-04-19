Antonio Hidalgo: "Nos dimos cuenta de lo que nos estábamos jugando y empezamos a empujar. Ahora nos sentimos poderosos"

Hidalgo, dando instruciones en la banda Alborés

Antonio Hidalgo, entrenador del Deportivo, compareció en la mañana de este domingo en la previa del Dépor-Mirandés de este lunes (20.30 horas). En Abegondo, el preparador blanquiazul habló sobre el momento colectivo, la importancia de lo psicológico en estas semanas finales y el punto de inflexión que dio origen a la comunión entre el equipo y la afición: "Nos sentimos más cómodos y poderosos con nuestra gente, que nos esta apoyando muchísimo. Está con nosotros en este momento de ilusión. Al darnos cuenta todos de lo que nos estábamos jugando y cómo estaba la situación, hemos empezado a empujar. Y a partir de ahí nos sentimos muy a gusto en casa, con nuestra gente".

Recibimiento en Abegondo. “Es una gozada sentir el aliento de la afición, sentir la ilusión que tiene la gente. Nos lo transmiten. Mañana es un día muy importante porque ya es uno de los últimos partidos de la temporada. Necesitamos a todo el mundo en el estadio, empujando. La gente sabe lo importante que es para nosotros. Nos apoyan desde el primer día y nos hacen sentir mucho más poderosos en esos momentos de dificultad que siempre hay en todos los partidos”.

Mirandés. “Hay que sumar de tres para seguir en la parte alta. Viene un equipo que en las últimas semanas han encontrado una estructura que les está dando resultados. Están siendo peligrosos metiendo mucha gente por delante de balón, con gente de muchísimo talento en esa última línea. Tenemos que saber el tipo de partido que tenemos que jugar, la dificultad y los malos momentos que tendremos”.

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Semana larga. “Esto es lo que tiene el calendario. Hay veces que tienes ocho días para preparar un partido y luego tienes cuatro. Jugar lunes o viernes… a los que ya llevamos bastante tiempo en esto siempre somos de sábado y domingo. Pero esto funciona como funciona. A partir de ahí, hemos podido regular algunas cargas durante las semanas después de semanas anteriores cargadas y preparar a conciencia como todos los partidos”.

Mirar más hacia uno mismo porque todos juegan antes. “Es que es el momento en el que todos queremos estar. Llega el final, son las últimas jornadas y hay presión y tensión. Cuando empezamos el año es lo que queríamos vivir y lo tenemos que sentir así, con la máxima ilusión y entereza posible. Con nuestra gente, que está a nuestro lado y nos va a empujar. Debemos tener mucha determinación y ser contundentes en el partido. A partir de ahí, es lo que queremos, lo bonito. Da igual jugar antes o después, esto va de nosotros. Tenemos que puntuar de tres para seguir peleando por todo”.

Punto de inflexión para la comunión equipo-afición. “Todos nos hemos dado cuenta del momento en el que estábamos. Después del partido del Granada en casa hubo una mala sensación. Hemos tocado diferentes situaciones y tocado alguna estructura. Nos sentimos más cómodos y poderosos con nuestra gente, que nos esta apoyando muchísimo. Está con nosotros en este momento de ilusión. Al darnos cuenta todos de lo que nos estábamos jugando y cómo estaba la situación, hemos empezado a empujar y a partir de ahí nos sentimos muy a gusto en casa, con nuestra gente. Sabemos que será difícil y hay que tener mucha humildad contra cualquier equipo. Pero esa unión es fundamental”.

Jornada especial por llamamiento para llenar Riazor de banderas y homenaje al Fabril. “Va llegando el final y estamos en una situación que nos hemos ganado el derecho de poder disfrutar por estar en la parte alta, de tener muchísima ilusión por conseguir un objetivo marcado al principio marcado, luchando por todo hasta el último momento. Necesitamos que todo el mundo venga. Sé que es un día complicado, que la gente trabaja. Le animamos que, desde donde estén, vengan porque los vamos a necesitar”.

Igualdad. “La sentimos y la vivimos como es. Las cosas vienen como vienen. La salvación va a estar más barata pero los puestos de arriba más caros. Lo tomamos con naturalidad. Tú tienes que ganar tu partido y seguir semana a semana. Hay que ser fuertes mentalmente, estar preparados para todo y saber de la igualdad. Hay que estar con mucho convencimiento y contundencia”.

Cómo vive Hidalgo estas jornadas. “Echar cuentas no sirve para nada tal y como está la tabla. Llega un momento de la temporada en el que es muy importante centrarte en ti mismo y ver poco. Es imposible no estar al tanto de los resultados casi al momento hoy en día, pero lo importante es centrarnos en nosotros. Hay siete u ocho equipos que estamos luchando y todo está muy igualado. Quizá el Racing está a una distancia algo mayor, pero el resto estamos todos en un pañuelo. Tenemos que ser muy efectivos en casa, sumar de tres”.

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Trabajo extra del psicólogo. “En todo momento hemos trabajado muchas situaciones y hay que seguir incidiendo en ellas. Mentalmente, también. Es fundamental estar fuertes, saber cómo tienes que afrontar las situaciones. Saber lo que viene por delante y las posibilidades que hay. Ser fuertes. Sorri (Sorribas) siempre tiene trabajo y está muy cerca de todo el mundo”.

Once muy parecido al de la ida que ya es sostenible. “Siempre he dicho que ese equilibrio es fundamental y nos ha dado mucho durante el año. Seguramente las características de David (Mella) y de Alti no son las mismas, pero Alti está haciendo una función muy parecida a la de David. Eso nos sostiene más. Hemos sido capaces de evolucionar y poder tener más variantes en cuanto a ese equilibrio, a equilibrar las situaciones sin balón por un lado y por el otro. Eso ha sido una parte de la evolución del equipo. Es importante que ahora el equipo se siente más seguro, más fiable. Ahora nos falta también mejorar en esa contundencia en área rival. Estamos encontrando a jugadores algo más cómodos en situaciones más por dentro que por fuera y eso nos está dando más superioridad en estas situaciones”.

“Creo que el partido de la ida con el de mañana no tendrá nada que ver porque son entrenadores diferentes, aunque Antxon (Muneta) estaba en el cuerpo técnico. Ahora están variando la estructura. Pero, al final, el equipo ha ido evolucionando y encontrando una estabilidad con y sin balón. Eso hace que los resultados vengan. Pero también hay que dar pasos adelante en esa contundencia porque en esta fase del campeonato es fundamental”.

Incremento del centro lateral. “En esa evolución que he dicho, seguramente en muchos momentos nos ha faltado presencia. Hemos hablado aquí de situaciones en las que debíamos poder cargar más el área. La incidencia de esos centros a pie natural seguramente tiene que ver. Pero bueno, todos los equipos han ido evolucionando y nosotros también. Hemos llegado bien a la parte final y ahora es el momento bonito, cuando todo el mundo quiere estar y jugar. En eso nos hemos centrado”.