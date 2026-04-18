Urko Izeta, de pesadilla antes de Navidad a sueño de una noche de verano

Urko Izeta celebra un gol con el Mirandés durante la temporada pasadaUrko Izeta, autor de un triplete en Riazor, celebra un gol en Anduva LaLiga Hypermotion

En el fútbol, hay escenarios que, aunque sean de Segunda División, te colocan en el escaparate si eres capaz de firmar una gran noche. No es vivir de una actuación, sino de aprovechar el contexto para hacerse un nombre y dar un paso al frente como jugador.

En el caso de Urko Izeta, Riazor le brindó la oportunidad, y él tiró la puerta abajo. El Mirandés acudió a su cita con la etiqueta de equipo revelación y abandonó A Coruña como algo más. Un triunfo contundente (0-4) ante un Deportivo que comenzaba a sumar con regularidad y que les situó en la segunda posición con la primera vuelta del campeonato finalizada.

Los dirigidos por aquel entonces por Alessio Licci asestaron el golpe más doloroso de la época Gilsanz en el banquillo blanquiazul. Los herculinos llegaban de golear entre semana al Castellón, pero el castigo con el que condenaron a los orellut les vino de vuelta.

Sin Joaquín Panichelli, ahora en el Estrasburgo, pero con un Urko Izeta que se destapó a lo grande. Un penalti que traspasó la línea con suspense, un mano a mano ajustado a la cepa del palo y un remate al primer toque tras centro lateral directo a la escuadra. El más bonito de todos y con el que firmó su hat-trick, mientras los seguidores deportivistas quedaban estupefactos.

El Mirandés que visita al Dépor es un lobo con piel de cordero Más información

Fue la segunda derrota del técnico betanceiro con el Deportivo, pero la que más herida hizo. Una despedida triste del año natural en el que se había alcanzado el deseado ascenso a Segunda División cuatro campañas después.

Aquel día, los presentes vaciaron el estadio con la sensación de que el telón se había cerrado de una forma inmerecida por lo vivido en un 2024 para el recuerdo.

Aquella noche quedó grabada como una pesadilla justo antes de Navidad. No solo por el resultado, sino por la sensación de impotencia que dejaron los locales. Totalmente superados por un rival que convirtió cada llegada en un golpe definitivo.

Lejos de ser un episodio aislado, aquel hat-trick fue la confirmación de un rendimiento sostenido en el tiempo. El riojano cerró el curso con 12 goles y se convirtió en uno de los nombres propios de la categoría. Su capacidad para interpretar los espacios, su movilidad y, sobre todo, su precisión en los metros finales le situaron en el radar de numerosos equipos de Segunda División.

Entre los clubes que se interesaron por su situación estuvo el propio Deportivo. La dirección deportiva blanquiazul, encabezada por Fernando Soriano, valoró seriamente su incorporación como una solución para reforzar el frente ofensivo. La falta de gol en determinados momentos de la temporada había penalizado al equipo, y el nombre de Izeta encajaba en la búsqueda de un delantero con rendimiento reciente.

Sin embargo, la operación no llegó a concretarse. Decidió continuar en el Athletic Club, que le aseguró ficha en el primer equipo, aunque eso implicara asumir un rol más secundario. Una decisión que, por el momento, ha condicionado su protagonismo.

En la actualidad, su participación se ha reducido a once partidos disputados, solo una titularidad y 161 minutos acumulados. Un escenario muy distinto al que vivía en Anduva.

El salto de nivel a un equipo Champions League ha limitado su presencia. Aun así, su nombre sigue generando interés. Porque más allá de los números actuales, permanece el recuerdo de lo que es capaz de hacer. Y en el fútbol, ese tipo de actuaciones dejan huella. Especialmente en lugares como A Coruña, donde aquella noche previa a Navidad todavía se recuerda como una pesadilla que dio paso a una noche de verano.