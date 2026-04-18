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Dépor

Mi vida en blanquiazul | Yosua Valle: “La primera vez que entré en Riazor flipé, cada vez es más bonito”

Natural de Suances (Cantabria), este joven aficionado que incluso se planteó mudarse a vivir a A Coruña ha cumplido ya seis veces su sueño de animar al Deportivo en Riazor

Armando Palleiro
Armando Palleiro
18/04/2026 04:10
Yosua Valle, en el estadio de Riazor recientemente
Yosua Valle, en el estadio de Riazor recientemente
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Me enamoré del Deportivo en la temporada 2002-03 cuando vi el partido de Liga de Campeones que el equipo ganó en Múnich por 2-3, con un triplete a cargo de Makaay

Desde ese mismo momento me convertí en ‘fan’ de ese grupo de jugadores en el que también estaban Valerón, Donato, Mauro Silva... 

Por aquel entonces yo era un crío de doce o trece años y me gustaba mucho jugar a la consola, escogía siempre al Dépor, veía todos los partidos de Liga y cuando por fin pude conocer Riazor descubrí que era el lugar donde siempre quise estar. 

He llegado incluso a plantearme venir a vivir a A Coruña desde mi pueblo, Suances (Cantabria), pero al final no se dieron las circunstancias. A mis vecinos en general se les hace muy extraño que yo sea aficionado del Deportivo porque normalmente la gente que no es del Racing apuesta más por Barcelona o Madrid; los años que pasamos en Segunda B o Primera RFEF era bastante complicado seguir los encuentros por la televisión porque practicamente ningún bar te lo pone pero a pesar de todo nunca renuncié a esta pasión. 

Por la calle es cierto que no suelo ir con prendas del Deportivo generalmente pero en alguna ocasión sí me han comentado si era gallego, sobre todo cuando estuve de vacaciones varias veces en Canarias. He estado en el estadio de Riazor seis veces, la verdad que no son muchas y menos de las que me hubiese gustado; he visto más partidos del Deportivo fuera de casa que en casa. 

Yosua, en una de sus visitas a Riazor
Yosua, en una de sus visitas a Riazor
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Lo he visto una vez en Primera División pero casi siempre en Segunda o Segunda B. La primera vez que entré en Riazor flipé porque es un campo donde se vive mucho el fútbol, cada vez que voy al campo me parece diferente, es mucho más bonito. 

Mi mujer cuando me conoció me dijo que no entendía mi amor por el Deportivo pero poco a poco a ella le fue gustando y lo siente tanto o más que yo; antes era del Madrid cerrada y ahora solo ve al Dépor. 

En todos estos años que llevo siguiendo al equipo tengo que admitir que no hubo muchos momentos de alegría pero tal vez me quedase con el tanto de Lucas Pérez ante el Barcelona Atlètic para salir de la división de bronce. Fue un auténtico alivio. También salté de alegría con el tanto de Borja al Celta en Balaídos

Yosua, junto a su mujer en un desplazamiento con el Deportivo
Yosua, junto a su mujer en un desplazamiento con el Deportivo
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Respecto a los malos recuerdos lo pasé fatal con el 3-0 en Son Moix en el playoff de ascenso fallido, el día de las hogueras de San Juan. Cuando era más niño lloré en la eliminatoria de la Champions contra el Oporto pero no es el mismo sufrimiento que no poder ascender desde Segunda. 

Mi ídolo desde pequeño es Álex Bergantiños. Es el jugador que más me ha marcado por su entrega; futbolísticamente no era el mejor pero con garra y corazón lo daba todo. 

Esta temporada estoy viendo al Deportivo mal, para ser sinceros, somos muy irregulares y lo mejor de todo es que todavía tenemos opciones de ascender a pesar de nuestros numerosos errores. 

El Racing es quizá nuestro rival más fuerte; yo lo sufro porque aquí te miran desde arriba y tengo muchos amigos de este equipo. Hay piques lógicos. Para mí sería perfecto que los dos consiguiesen ascender y que pudiesen coincidir el año que viene en Primera.

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