Luismi Cruz ya produce para el Dépor desde zona tensionada

Luismi Cruz controla el balón en el Huesca-Deportivo Fernando Fernández

Mario Soriano ejerciendo como Rey Sol y Luismi Cruz actuando de Mario Soriano. Parte de la fórmula que Antonio Hidalgo descubrió en la ya lejana jornada 5 en Mendizorroza ha vuelto a ser sinónimo de buen juego para el Deportivo. Siete meses después, el conjunto herculino vuelve a verse las caras ante el Mirandés. Y lo hace con Soriano funcionando a pleno rendimiento como el organizador de todos los ataques a todas las alturas y con Cruz ocupando ese puesto huérfano entre líneas que provoca el retroceso del madrileño a la zona de gestación del juego.

Un pivote posicional como Villares -o Riki- y otro mediocentro reconvertido como es el ‘Joker’. Por la derecha, donde antes se proyectaba David Mella, ahora vuela Adrià Altimira. En la izquierda, sigue percutiendo Quagliata. Un punta que aporta fuera del área y un acompañante que juega entre líneas y rellena también la zona de remate. Hoy, cuando ya la patata está caliente de verdad, todo es casi igual en el actual Dépor a aquel Deportivo que comenzó a brillar de verdad el 13 de septiembre. También un Luismi Cruz que ha vuelto de manera definitiva en fase ofensiva a posiciones centrales, un espacio en el que se ha sentido mucho más cómodo durante todo este curso marcado por la inconstancia.

Ha ofrecido un rendimiento irregular el del Puerto de Santa María. Entre su voraz competencia con Mella por el puesto libre en el pasillo derecho y las solicitudes de ejercer como carrilero cuando era él quien estaba en el campo, no ha terminado de dar al equipo el salto de calidad acorde con la importante apuesta que el club hizo por él el pasado verano. Hasta ahora.

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Porque Luismi Cruz vive, quizá, su otro gran momento como jugador del Deportivo. Después de ese inicio en el que acabó disfrutando una vez pudo centrar su posición y tejer redes con Soriano, Yeremay, Mella, Quagliata o el punta que tocase, el andaluz vuelve a divertirse dentro del campo... y a marcar diferencias.

Lo hizo el pasado fin de semana en Huesca, cuando una vez pudo dejar de anclarse en el perfil izquierdo del ataque, apareció desde el lado opuesto para pisar área y rematar. Quagliata y Yeremay inventaron la jugada en esa sociedad que dota a la siniestra de amenaza. Y el ex del Tenerife irrumpió desde la diestra para, bien perfilado, controlar y fusilar con su zurda a Dani Jiménez.

Sequía

Fue el tercer gol del curso de Luismi. No marcaba precisamente desde aquel encuentro en Vitoria frente al Mirandés, cuando se estrenó con un doblete extraordinario asomando al balcón del área. Zona tensionada para muchos, alfombra roja para él.

Facturó en El Alcoraz y por fin sumó algo de gol a las seis asistencias que acumula a lo largo de esta temporada. Únicamente dos de ellas han sido en la segunda vuelta. Pero no es casualidad que todas ellas hayan coincidido con su retorno al centro del ataque. Luismi fue mediapunta en Ceuta y, ya actuando perfilado hacia el lado diestro, giró definitivamente hacia Altimira para que este pusiese el balón en la escuadra.

Dos partidos después, en El Molinón, otorgó el pase de gol a Barcia en el primer gol del equipo de centro-remate a balón parado en toda la temporada. Responsable de los saques en acciones de pizarra, no había sido hasta entonces su pie zurdo un elemento diferencial para paliar las carencias a la hora de imponerse por alto de sus compañeros. Hasta Gijón.

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Después descansó como parte de las rotaciones intersemanales ante el Córdoba y regresó frente al Málaga. Por dentro, pero acostado al perfil derecho, el ‘19’ conformó un trío ganador con Ximo y Altimira. Solo en la primera parte, repartió siete pases clave -pases que acaban en remate de un compañero-. Ninguno cristalizó en asistencia, pero todos pudieron serlo.

Así, Cruz fue clave a la hora de darle continuidad al juego y definitivo en cuanto a la finalización con esas habilitaciones inconclusas... que sí pudo culminar en Huesca para romper su sequía de goles y contribuir también con cifras a la mejora colectiva.

Más de lo que parece

Y es que aunque Luismi no alcanza todavía los diez goles producidos entre dianas propias (tres) y asistencias (seis), el ‘trequartista’ gaditano sí está aportando en cuanto a generaciones de situaciones de gol para sus compañeros. El zurdo se sitúa en la frontera del top-20 de la Liga Hypermotion en cuanto a asistencias totales, pues está empatado con muchos otros jugadores que también acumulan media docena (por delante están Soriano con ocho y Yeremay, con siete), pero su estadística diferencial son esas asistencias a remate. Suma 68 pases clave, la quinta mejor cifra total de toda la categoría (solo Iñigo Vicente, Carracedo, Calatrava y Arribas le superan), que pasa a ser cuarta si lo que se tiene en cuenta es el promedio por tiempo jugado. Al no disponer de un volumen de participación tan alto como otros de sus competidores, se acerca al podio con 3,02 pases clave por cada 90 minutos, por debajo de los 3,88 de Vicente, los 3,80 de Aarón Ochoa y los 3,16 de Carracedo.

Es el aporte más invisible de Luismi Cruz, el enganche que se reencuentra ante el equipo en el que nació como ‘10’ del Deportivo y que busca sostener todo lo que aporta en territorio enemigo ahora también con cifras.