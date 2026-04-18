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Dépor

La función de los '4 fantásticos' que ilusionó ante el Mirandés y que no encontró continuidad

Antonio Hidalgo juntó en Mendizorroza contra el Mirandés a Mella, Luismi, Mario y Yeremay en un dibujo que nunca logró consolidarse

Dani Fernández
Dani Fernández
18/04/2026 04:10
Luismi Cruz, David Mella y Mario Soriano celebrando un gol en el Deportivo-Huesca
Luismi Cruz, David Mella y Mario Soriano celebrando un gol en el Deportivo-Huesca
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El Deportivo vuelve a acordarse de su póker de talento ofensivo justo cuando el calendario le vuelve a cruzar con el rival contra el que sus ‘4 fantásticos’ brillaron como nunca. Este lunes a las 20.30 horas, Riazor acoge el duelo de la segunda vuelta ante el Mirandés, quien sufrió el estreno de  una idea que, desde entonces, no han vuelto a salir en la gran pantalla. Ni lo volverá a hacer.

En aquel primer gran ensayo del cuarteto formado por Yeremay Hernández, Mario Soriano, Luismi Cruz y David Mella, el equipo descubrió una versión capaz de acelerar partidos y desbordar escenarios a partir de las combinaciones interiores entre su línea de mediapuntas en espacios reducidos en los que es difícil hilar fino, pero que ellos sí eran capaces. Aquel estreno no fue el inicio de una rutina, sino más bien un destello puntual.

Desde entonces, las veces que los cuatro han compartido césped se pueden contar con los dedos de una mano. Ajustes tácticos, lesiones y, sobre todo, la irrupción de los calendarios internacionales, origen del problema, han imposibilitado la continuidad de una sociedad que ilusionaba y condicionaba la faceta defensiva a partes iguales.

Con balón todo funcionaba. David Mella daba la amplitud y, con al menos siempre un defensor muy pendiente de que no recibiese cómodo pegado a la cal, impedía que llegasen las ayudas por dentro. Ante eso, madrileño, gaditano y canario se acercaban para crear, imaginar y hacer disfrutar. Así llegó el tanto que adelantó a los herculinos en la ida. Un toque de tacón para una posterior pared exquisita que culminó Luismi por encima de la cabeza de Igor Nikic´.

Una desventaja pesada

La superioridad en ataque era manifiesta. La desventaja en defensa también. Un arma de doble filo que hacía insostenible que compartieran más minutos al entender del preparador catalán. Bauzà recortó distancias y, con un encuentro de correcalles que podía decantarse para cualquier lado, Hidalgo se colocó el cinturón de seguridad con los cambios.

Ahora, el fútbol del Dépor ha ido mutando en función de las piezas disponibles, aunque siempre lejos de hacer coincidir el cuarteto. La lesión de David Mella, operado de su rodilla izquierda y baja hasta final de curso,  no solo ha obligado al entrenador a remodelar el costado derecho, sino que convierte en irrepetible aquel dibujo.

Esa fotografía apenas ha tenido continuidad. El equipo se ha movido más en la búsqueda de equilibrios que en la repetición de fórmulas, con pocos intentos de consolidar el póker ofensivo, que ha quedado interrumpido por circunstancias indeseadas. El resultado es el de una idea brillante que solo ha podido mostrarse a ráfagas.

Por eso el choque de este lunes tiene un matiz casi simbólico. Más allá de los tres puntos en juego, aparece en la retina aquella estructura que se desmelenó en Mendizorroza y apenas ha podido explotar.

El Deportivo ha encontrado una fórmula más sólida de llegar hasta la victoria. Con una manta que le tapa de arriba a abajo y que le ha colocado en los puestos de ascenso directo a falta de siete finales para la meta final.

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