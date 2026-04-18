El reinicio de Riki en el Deportivo llega como desatascador

Riki durante el Deportivo-Eibar PATRICIA G. FRAGA

En un mercado de invierno en el que Álvaro Ferllo y Altimira le ponen una nota alta a Fernando Soriano, está siendo justo el fichaje más deseado, Riki Rodríguez, el que todavía no ha terminado de responder a las altas expectativas con las que llegó a A Coruña. El Deportivo pagó para sacar al capitán del Albacete del Carlos Belmonte y tenerlo a su disposición seis meses antes de que se extinguiera su contrato y pudiera viajar gratis a territorio herculino. La respuesta de Hidalgo fue concordante con la apuesta del club y no tardó en darle las llaves del equipo en el centro del campo.

Pero al contrario de lo que sucedió con sus compañeros de la ventana de enero, la consolidación de Riki en el Deportivo no está siendo lineal. El técnico mantuvo la confianza en él durante cuatro encuentros en los que fue titular con un saldo de dos victorias y dos derrotas. Pero después del batacazo en casa ante el Granada, Hidalgo decidió poner en marcha un giro de guion en el que no había sitio para el ovetense. Pasó del once inicial al fondo del banquillo, con dos encuentros en los que ni siquiera llegó a salir al césped ni en Ceuta ni contra el Zaragoza en Riazor. “Creo que es un proceso natural por el que todo jugador tiene que pasar. Cada vez me encuentro mejor, tanto físicamente como a nivel de conceptos del equipo. Con ganas de seguir acumulando entrenamientos y partidos. A estas alturas, todos tenemos claro que lo importante es el equipo”, apuntaba el jugador esta misma semana, reconociendo, como es obvio, que llegar a un equipo nuevo, más con la temporada en marcha, requiere un proceso de adaptación que no siempre puede conseguirse solo con competición.

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Volvió a la titularidad en Gijón y repitió ante el Córdoba, pero el paso de los días demostró que de momento Villares seguía estando por delante en la rotación de Hidalgo, que apostó de nuevo por el capitán ante el Málaga y el Huesca. Pero en El Alcoraz algo cambió. Riki salió tras el descanso y de repente el equipo blanquiazul salió del atasco que había congestionado la primera mitad, en la que hubo mucho control, pero poca fluidez. “Soy un tipo de jugador que necesita, en cierto modo, estar en contacto con el balón. El míster me pide, sobre todo, enlazar un poco esa primera línea, ayudar en salida de balón y ser intenso sin la pelota. No solo activarme con la posesión. Más bien enlazar esa parte de atrás con la de arriba, dar continuidad y ser definitivo dando esos pases hacia delante”, señala Riki.

Habrá momentos y contextos para las diferentes piezas que el técnico deportivista tiene en la medular, pero desde luego, si hay un encuentro en el que el Dépor necesitará que el asturiano esté “en contacto con el balón”, será el lunes ante el Mirandés. Después de dos empates consecutivos, el conjunto coruñés acude a la cita con la necesidad de ganar, más todavía viendo los duelos directos de esta jornada y que algunos de los rivales en la lucha por el ascenso ya han sumado los tres puntos que les tocan. Es ahí donde esas virtudes que cita el mediocentro deben salir a relucir para mandar desde el primer momento y hacerle sentir al Mirandés que el encuentro será largo, sin tiempo para estar cómodo en ningún momento.

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El equilibrio

El caso es que la duda con Riki nunca ha sido su capacidad para aclarar y acelerar el juego. Pero en un equipo que junta dos delanteros, más Luismi Cruz, Mario Soriano y un Altimira totalmente acoplado a la posición de extremo, requiere también de un trabajo defensivo que, además de voluntad, exige una capacidad física para la que en estos momentos Hidalgo solo se fía del de Vilalba. Puede que eso empiece a cambiar a partir de este lunes en un duelo que puede servir de ensayo para lo que queda de Liga, un tramo de calendario en el que seguro que habrá que lidiar con rivales que presenten más dificultades en la sala de máquinas que el conjunto jabato. “Cuando me toque jugar, según quién esté en el campo, tendré que hacer una función u otra. Tanto yo como mi compañero que esté al lado. Tendremos que ir adaptándonos. En otras épocas sí he jugado de ‘6’ y el míster me conoce, sabe cuáles son mis características y si me pone ahí es por algo”, sentenció.