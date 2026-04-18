El Burgos pone a disposición del Dépor 230 entradas más... al doble del precio inicial

Afición del Deportivo en El Plantío en el encuentro de la pasada temporada Fernando Fernández

El Plantío se prepara para acoger uno de los encuentros más decisivos del tramo final de la temporada. El Deportivo visitará al Burgos el próximo sábado 25 de abril a las 18.30 horas, y lo hará arropado por su gente. En un principio, el conjunto local había puesto a disposición de la entidad herculina 432 entradas, pero esta mañana ha hecho oficial que trasladará al Deportivo 230 más.

Tal y como ha anunciado el club blanquiazul, el Burgos CF ha proporcionado 230 entradas más a un precio de 50 euros para el partido. De ellas, 92 irán destinadas a la Federación de Peñas y las 138 restantes serán gestionadas por la propia entidad.

Esta remesa se une así a la inicial, que ascendía hasta las 432 entradas. Su precio era de 25 euros, la mitad que la cifra fijada en el último lote. De ese primer grupo, el 40% fueron gestionadas y vendidas por la Federación de Peñas (173), y el resto a través del club (259).

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La prerreserva de entradas está habilitada, con un máximo de 2 por abonado o abonada. La gestión se realiza a través de la web reservas.rcdeportivo.es. La fecha límite para solicitar las entradas es este sábado, hasta las 21.00 horas.

En el caso de que hubiese más abonados que entradas disponibles, el Deportivo informa que se realizará un sorteo. El resultado será comunicado a los agraciados el próximo lunes 20 de abril. Del mismo modo, las localidades que no hayan sido retiradas el martes 21 de abril a las 18.00 horas serán asignadas a los suplentes, que se designarán en el sorteo realizado.

Por consiguiente, no habrá venta física de entradas en la OAD (Oficina de Atención al Deportivismo) para este encuentro.

De esta forma, el Deportivo no estará solo en El Plantío. La afición blanquiazul acompañará al equipo coruñés en un partido decisivo. El Burgos, que marcha en quinta posición a solo un punto del combinado dirigido por Antonio Hidalgo, es el conjunto más en forma de Segunda División de las últimas ocho jornadas. En juego estará nada más y nada menos que una plaza por el ascenso directo.