Quagliata reajusta la banda izquierda

Quagliata centra en el Deportivo-Málaga Quintana

El Deportivo ha tenido que reinventarse en el último mes y medio. Las bajas de Yeremay y Mella obligaron a Antonio Hidalgo a una vuelta de tuerca que pronto se convirtió en una fórmula con claros nombres y apellidos: Adriá Altimira y Ximo Navarro. Desde que el técnico perdiera a sus extremos más diferenciales, el conjunto blanquiazul experimentó un claro cambio de tendencia en lo que respecta a los caminos utilizados para llegar al área rival. De acumular toda la atención por la banda izquierda, zona dominante del 10, el Dépor pasó a estar escorado a la derecha, donde los dos laterales, ahora lateral y extremo, han monopolizado los ataques deportivistas. Además con resultados notables.

Pero no hay deporte que requiera más adaptación y evolución constante que el fútbol. Más todavía hoy, en el que todo se estudia al detalle y el factor sorpresa suele tener impacto apenas unas semanas. Es ahí donde uno de los protagonistas que parecía olvidado como Giacomo Quagliata ha vuelto a escena para reivindicar el papel de la izquierda.

El lateral italiano, una de las grandes revelaciones del Dépor esta temporada después de su llegada el pasado verano, ha sido y es un fijo para Antonio Hidalgo. Su entendimiento desde el primer momento con Yeremay fue uno de los principales argumentos ofensivos del conjunto coruñés durante la primera vuelta, lo que servía de complemento perfecto a su buen rendimiento defensivo y el carácter que le imprimía a una defensa no siempre sobrada de personalidad. Pero cada vez que hay bajas de peso como la del canario, suele haber daños colaterales. Y ‘Giaco’ no fue ajeno a ellas. La salida del equipo del atacante provocó que durante varios encuentros Quagliata tuviera que adaptarse a un nuevo papel.

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No tardó mucho en encontrar cómo seguir siendo útil. Después de los primeros encuentros huérfano del 10, en los que estuvo demasiado aislado y obligado a resolver situaciones de uno contra uno en las que le cuesta más brillar, el carrilero ha encontrado la forma de seguir manteniendo la solidez en la retaguardia y al mismo tiempo sumar cuando el equipo pasa a campo contrario, perdiendo responsabilidades a la hora de generar y asumiéndolas en un rol más de finalizador en el lado débil del ataque. Antes de que Luismi Cruz abriera el marcador en Huesca, precisamente a pase de Quagliata, el italiano había tenido una de las mejores ocasiones del encuentro llegando desde atrás y conectando un buen disparo cruzado que se marchó por poco.

No se trata esto de algo puntual ni mucho menos casual. Porque el que fuera internacional sub-21 por Italia ha incrementado su volumen de remates de manera exponencial en las últimas semanas para compensar la falta pegada que el Dépor ha perdido por ese costado con la ausencia de Yeremay. En lo que va de temporada, el lateral ha probado fortuna en 25 ocasiones. Pero 13 de ellas han llegado en los últimos seis encuentros. Desde que el conjunto blanquiazul visitara Ceuta, tercer encuentro sin Yeremay, Quagliata ha rematado al menos en dos ocasiones en todos los partidos hasta llegar a su techo en El Alcoraz, donde buscó el gol, aunque sin acierto, en tres ocasiones. En esta serie está también el duelo con el Córdoba, en el que firmó su segunda diana de la temporada con esta nueva versión de llegador para rematar un centro de Altimira.

Yeremay tiene la llave

Pero Quagliata ha demostrado que puede ser mucho más que eso. Por supuesto, necesita la colaboración, o mejor dicho, el poder multiplicador de Yeremay para desatar todo su potencial. El canario completó sus mejores minutos desde que regresó de la pubalgia frente al Huesca y de esa sociedad por la zurda surgió el tanto que abrió el marcador. Fue la primera asistencia directa del curso para el italiano, algo que llama la atención si tenemos en cuenta las veces que ha apurado la línea de fondo.

Pero después de que Hidalgo encontrase por la derecha la solución a la falta de extremos, poder sumar ahora la amenaza que ya tenía en el costado opuesto con el regreso definitivo del canario permitirá que el Dépor siga siendo imprevisible, algo que puede marcar diferencias en el tramo decisivo de competición.