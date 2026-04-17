Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

Martín Lasarte: "El Dépor un tiene estadio fantástico y una afición tremenda, merece estar en Primera"

El exjugador blanquiazul apoya al equipo desde Uruguay

Efe
17/04/2026 18:22
Martín Lasarte envía ánimos al Deportivo desde Montevideo
Martín Lasarte envía ánimos al Deportivo desde Montevideo
EFE
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

El entrenador uruguayo Martín Lasarte recuerda con mucho cariño el paso que durante su etapa como futbolista tuvo por el Deportivo de La Coruña y asegura que este es "un gran equipo" que merece volver a la Primera División.

En su etapa de jugador, tras conquistar en 1988 la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental con Nacional, Martín Lasarte se sumó al conjunto gallego y lo defendió hasta 1992.

De hecho, en la temporada 1990-1991, fue parte de la plantilla que selló el regreso de Deportivo de La Coruña a la máxima categoría, luego de 18 años. Bajo las órdenes de Arsenio Iglesias, el equipo ascendió después de acabar en la segunda posición.

El uruguayo dice que el conjunto gallego "vivió el infierno" en los últimos años al tener que jugar en la Primera Federación, la que abandonó al ser campeón en la temporada 2023-2024. Agrega que ahora merece volver a la Primera División.

"No lo digo yo, lo comentan jugadores, entrenadores y algunos aficionados de otras localidades que van a A Coruña a ver jugar a los equipos que son visita y quedan impactados. Tienen un estadio fantástico y una afición tremenda", subraya.

"Es una gran afición, es un es una gran ciudad para un gran equipo y un gran equipo para una gran ciudad. Creo que merece con creces estar en Primera y ojalá lo logre. No es fácil la Segunda División", añade quien supo disputar ese certamen como futbolista y entrenador y en ambos casos logró ascender.

Finalmente, asegura que el haber sido jugador del Deportivo marcó su carrera y cuenta que su hija nación en A Coruña. También que hizo muchísimos amigos y que allí se encontró con una gran cantidad de gente que vivía en Uruguay y había retornado a España.

"Hay una frase: 'A Coruña, la ciudad donde nadie es forastero'. Así me sentí", concluye Lasarte.

Barcia entra al campo en el minuto Dépor-Cádiz del pasado 4 de enero. Fueron sus últimos minutos en Segunda División

Dani Barcia y su año complicado: "Esta temporada me viene bien, me va a hacer crecer mucho"

Más información
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Millene, Luismi Cruz, Yeremay Hernández y Noé Carrillo, en la DéporTienda

Así es la nueva DéporTienda: Yeremay, Luismi, Millene y Noé Carrillo inauguran el innovador espacio blanquiazul
Lucía Dávila
Martín Lasarte envía ánimos al Deportivo desde Montevideo

Martín Lasarte: "El Dépor un tiene estadio fantástico y una afición tremenda, merece estar en Primera"
EFE
Los jugadores del Mirandés celebran un gol de Del Cura en el 1-2 en Zaragoza

El Mirandés que visita al Dépor es un lobo con piel de cordero
Israel Zautúa
Adriá Altimira durante un partido en RiazorDeportivo - Córdoba 2-0

Altimira, el fichaje de oro que ilumina al Deportivo
Dani Fernández