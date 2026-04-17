El Mirandés que visita al Dépor es un lobo con piel de cordero

Los jugadores del Mirandés celebran el gol de Del Cura que inició la remontada en Zaragoza (1-2) LaLiga Hypermotion

El Mirandés, que el lunes visitará Riazor, se antoja como un rival propicio para que el Deportivo se embolse su decimoctava victoria de la temporada, a tenor de su posición en la Liga, instalado en la penúltima plaza. Sin embargo, el momento de forma que atraviesa la escuadra que entrena Antxón Muneta sirve de aviso para los herculinos, ya que los de Miranda de Ebro han puntuado en las cinco últimas jornadas, en las que, además, han conquistado el mismo número de puntos que el Dépor.

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La escuadra castellana no pierde desde el 13 de marzo, cuando cayó en Anduva frente al Cádiz (0-2). Se trató de la tercera derrota consecutiva del equipo de Muneta, ya que en las dos jornadas anteriores también mordió el polvo contra el Ceuta (0-1) y el Burgos (2-0) en el derbi provincial.

Ese tropiezo frente al conjunto gaditano que hundió a los rojillos en el pozo de la tabla, a diez puntos de la permanencia, sirvió de toque de atención e inició la reacción del equipo en el que juega el exdeportivista Carlos Fernández.

Cinco jornadas después, los ‘Jabatos’ solo han escalado una posición, pero han recortado a la mitad su desventaja con la zona de salvación, gracias a registrar dos victorias y tres empates para sumar nueve puntos de quince posibles.

Cuarta mejor cifra

Solo Burgos, Eibar y Andorra han conseguido más puntos que la escuadra de Muneta en las cinco últimas citas. Burgaleses y armeros se han embolsado trece puntos, debido a que han registrado cuatro triunfos y un empate, mientras que los del Principado han logrado diez unidades, con sus tres victorias, un empate y una derrota.

Después, aparece un grupo de siete equipos que han sumado nueve puntos en los cinco últimos compromisos, entre los que se encuentran el Deportivo y el Mirandés.

Precisamente, el conjunto de Antonio Hidalgo solo encadena una jornada más sin perder que el penúltimo clasificado de Segunda División. La buena racha de los blanquiazules arrancó tras la derrota contra el Granada en Riazor (0-2). Desde entonces, el bloque herculino se ha impuesto al Ceuta (1-2), al Zaragoza (2-1) y al Córdoba (2-0) y ha empatado en Gijón contra el Sporting (1-1), en el feudo coruñés frente al Málaga (1-1) y en Huesca (1-1).

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El Mirandés inició su reacción en el derbi regional contra el Valladolid el 22 de marzo, en Anduva. Los ‘Jabatos’ eran colistas con 24 puntos, mientras que los pucelanos estaban dos puestos por encima del descenso, con doce puntos sobre el bloque del Valle del Ebro.

El madrileño Latasa adelantó a los blanquivioletas a los 23 minutos, pero Del Cura, que el jueves renovó como rojillo hasta 2028, igualó el pulso al borde del descanso y el exblanquiazul Carlos Fernández firmó el 2-1 en el minuto 84.

El delantero sevillano fue el héroe de su equipo también una semana después. Los de Muneta visitaron al Córdoba, que llegó a tener dos goles de ventaja en el marcador. Diego Bri anotó a los doce minutos y Fuentes hizo el segundo para los locales en el inicio de la segunda mitad. Pero el ex del Dépor equilibró el choque con un doblete en apenas seis minutos. Recortó distancias, de penalti, en el 56 y selló el 2-2 con una diana en el 62.

Si ante el Valladolid y el Córdoba, el cuadro de Miranda de Ebro rescató puntos, tras empezar perdiendo, contra el Albacete en Anduva fue al revés. Javi Hernández adelantó a los locales poco después de la media hora del partido, pero cuando parecía que el triunfo se quedaría en casa, el cuadro manchego certificó el 1-1 en el minuto 88 con una diana de Jefté desde los once metros.

Capacidad de reacción

Al igual que el Dépor, el Mirandés parece haberle cogido el gusto a la épica. Así, en las dos últimas jornadas volvió a remar a contracorriente para sumar cuatro puntos de los seis que había en juego.

En Zaragoza, de nuevo Del Cura y Carlos Fernández —los goleadores ante el Valladolid— dieron la vuelta al tanto inicial de Dani Gómez de penalti. Y la pasada semana, en Anduva, el Castellón marcó dos dianas en los primeros 33 minutos, pero otra vez Del Cura y Javi Hernández equilibraron el pulso en la segunda parte con el 2-2.

El Mirandés llega a Riazor al alza y obligado a ganar.