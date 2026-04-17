Dani Barcia y su año complicado: "Esta temporada me viene bien, me va a hacer crecer mucho"
El canterano asume su situación en el Deportivo, donde este año ha tenido menos participación de la esperada
Dani Barcia está recuperando protagonismo en el Deportivo después de una temporada en la que ha pasado por un tramo importante en el que apenas contaba para Antonio Hidalgo. Se pone a disposición del técnico y asume que son este tipo de situaciones las que le permiten seguir creciendo:
Semana larga, atípica. “Es una semana larga, hacía bastante que no teníamos. Pero no me gusta, porque se hace largo. Hay que adaptarse y vamos a ver cómo se dan los resultados, pero hay que estar centrados en nuestro partido”.
Ganas de jugar. “Nosotros necesitamos preparar el partido, ir entrenando cada día. Ver cómo juegan ellos, cómo vamos a jugar nosotros. Eso será lo que nos dé el plus para llevarse los tres puntos”.
Mirandés. “Nosotros estudiamos siempre todas las semanas, cada día. Cada uno con sus fortalezas y debilidades. No tiene nada perdido, quedan partidos. En Segunda se ve durante toda la temporada, todos los partidos son jodidos y tenemos que seguir apretando para intentar ganar”.
Trabajar concentración. “Se puede trabajar todo. Pero a algunos le cuesta más que a otros. Llevamos toda la temporada intentando mejorar eso. Tarde o temprano, ya se está reflejando un poco, y eso no va a ser ningún problema. A final de temporada es más fácil porque tienes que estar al cien por cien y sale solo”.
Entrar, salir, no contar. “Ahora contento. Lo importante es el equipo. Personalmente, siempre he estado en esta situación desde que he estado en el primer equipo. Estoy acostumbrado. Fastidia un poco, pero intento ayudar al equipo. Me toque o no jugar, siempre voy a estar a disposición”.
Explicación. “Creo que al final es todo parte del fútbol. Lo estoy aprendiendo en estos años. A veces toca jugar, otras no. Tienes compañeros en el puesto que son iguales o mejores que tú. Hay que aceptar el rol y si no toca jugar, seguir apretando en el día a dia para cuando te toque, hacerlo lo mejor posible. Pero no dudé de mí. El año de Primera RFEF fue todavía peor, pero siempre tuve la cabeza estar aquí, luchar por el sueño que he tenido suerte de estar en el equipo de mi ciudad. Estaré siempre preparado para intentar aportar lo máximo”.
Qué cambió. “Creo que siempre he entrenado como lo he hecho toda la vida. Habría que preguntárselo al míster”.
Evolución. “Esta temporada me ha sentado muy bien. Tanto deportivamente como extradeportivamente. Creo que me va a hacer crecer mucho. Estoy demostrando que lo puedo hacer y muy contento con mi parte. Espero ir a más en las próximas temporadas”.
Participación con la pelota. “Es una virtud que he tenido siempre. Hay que explotarlas. En ese sentido, intento siempre ayudar al equipo, me siento bien y le puedo dar un plus a mis compañeros. Una parte sí que puede influir a la hora de jugar, pero el míster siempre me recalca que incluso puedo hacerlo más”.
Yeremay, fuera por lesión. “Las lesiones son muy fastidiadas. El año pasado tuve varias y es jodido entrar en el equipo, volver a entrar… y más una pubalgia. Por suerte no la he sufrido, pero todos los que sufren esa lesión es complicada. Él no ha estado, pero va cogiendo ritmo y confianza, cada vez nos va a ayudar más”.
Afición. “A la gente de aquí… son increíbles, solo le pido que sigan como hasta ahora. Se entendería que un lunes no hubiera tanta gente, pero seguro que la habrá, porque aquí siempre pasa”.