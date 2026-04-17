Así es la nueva DéporTienda: Yeremay, Luismi, Millene y Noé Carrillo inauguran el innovador espacio blanquiazul

Millene, Luismi Cruz, Yeremay Hernández y Noé Carrillo, en la DéporTienda Quintana

Riazor vivió este viernes una jornada marcada por el sentimiento blanquiazul con la apertura de la nueva DéporTienda, el espacio oficial del Deportivo completamente renovado y adaptado a los nuevos tiempos. A pesar de que el establecimiento abrió sus puertas al público a las 17.30 horas, la expectación se palpaba desde antes. Además, con motivo de la inauguración, el club coruñés lanzó una nueva camiseta que los jugadores utilizarán antes del partido para realizar el calentamiento, una prenda que cosechó multitud de opiniones y que no dejó indiferente a nadie.

Tanto fue así que, una hora antes de que las puertas se abrieran, algunos aficionados ya se encontraban en las inmediaciones del estadio herculino para no arriesgarse a quedarse sin ella. Es el caso de Sasa Alegría, la primera en llegar. “Estaba comiendo con mi madre, vimos la publicación del Dépor de la camiseta nueva y me pareció un poco chocante. Pero ella, muy entusiasmada, me explicó que era una combinación de todas las camisetas, el mapa de A Coruña… Luego vimos que las primeras 25 tenían un regalo y me mandó venir corriendo por si volaban. Además, tenía ganas de ver la nueva tienda. Planeaba venir en otro momento, pero al ver esto ya aproveché la ocasión”, explicó entusiasmada.

Sasa Alegría, la primera aficionada en llegar a la tienda Quintana

El proyecto, desarrollado por Noumena Group presenta una reforma integral, transformando por completo el espacio, que ahora destaca por su diseño moderno, innovador y profundamente simbólico. Basada en el estudio de data a través de herramientas de IA y materiales sostenibles, uno de los elementos más llamativos es su techo, una espectacular estructura en forma de ola, formada por plásticos reciclados y creada mediante impresión 3D robótica, con la que el club ha querido rendir homenaje a la cercanía del estadio de Riazor al mar. En total, la tienda cuenta con 356 metros cuadrados de impresión 3D distribuidos en 156 piezas diferentes, lo que convierte el espacio en una propuesta única dentro del panorama comercial deportivo.

El club presentó este viernes su nuevo espacio Quintana

La nueva DéporTienda ofrece una amplia variedad de productos oficiales, pensados para todo tipo de aficionadas y aficionados. Desde prendas deportivas para adultos y niños, hasta artículos más cotidianos como pulseras, anillos o incluso albornoces. Uno de los cambios más significativos con respecto al espacio anterior es que ya no están visibles los trofeos del club, debido a que han sido trasladados al recientemente inaugurado Museo&Tour.

El momento más esperado

Desde primera hora de la tarde, decenas de aficionados se acercaron a conocer de primera mano la tienda, pero el momento más esperado llegó cuando dieron las 18.00 horas. El Deportivo había anunciado que varios jugadores acudirían a firmar autógrafos, lo que provocó que muchos de los presentes, nada más cruzar la puerta, se dirigieran directamente a la zona habilitada para las firmas, dejando el recorrido por el nuevo espacio para más adelante.

Yeremay Hernández, Luismi Cruz, Noé Carrillo y Millene Cabral llegaron puntuales a su cita con la afición y se sentaron en unas grandes sillas con cojín azul. Bueno, todos, menos el fabrilista, que por casualidad o por ser el más pequeño, le costó sentarse en un pequeño taburete gris sin posabrazos. Los jugadores firmaron camisetas, balones, banderas y todo tipo de objetos bajo la mirada llena de ilusión de los aficionados blanquiazules. Sobre todo de los más pequeños, que dejaron escenas entrañables, ya que muchos de ellos no se atrevían a acercarse por vergüenza, a pesar de la insistencia de sus padres, que estaban casi más emocionados que ellos. De hecho, el canario tuvo que llamar a alguno de ellos para animarles a que se atrevieran a ir junto a él.

Yeremay, con una aficionada Quintana

Los seguidores más mayores aprovecharon la ocasión no solo para conseguir firmas, sino también para hacerse fotos e incluso grabar vídeos dedicados a familiares y amigos que recibirían el vídeo con emoción desde su casa. El ambiente fue en todo momento cercano y dedicaron tiempo a todos los que se acercaron y esperaron una cola que durante muchos minutos se salía del propio establecimiento.

Entre los asistentes, no faltaron detalles que reflejan el sentimiento de pertenencia deportivista. La gran mayoría lucían la camiseta con el 10 a la espalda de Yeremay, o con alguno de los que llevó Mella durante las últimas temporadas, pero un bebé que apenas alcanzaba el año de edad, en los brazos de su madre, vestía una diminuta camiseta con el nombre de Loureiro a la espalda, que casi no entraba debido a las dimensiones de la misma.

Galería | Todos los detalles de la nueva DéporTienda del estadio de Riazor Más información

Además, también hubo palabras de ánimo para una Millene, lesionada, y que se mostró muy sonriente en todo momento. De apoyo e ilusión para Yeremay y Luismi, motivándoles a seguir al máximo nivel los siete partidos que quedan para que termine la competición, y felicitaciones a Noé Carrillo por su reciente ascenso a Primera RFEF.

La inauguración de la nueva DéporTienda, la entidad coruñesa busca dar un paso más en su objetivo de consolidarse como club de referencia no solo en el ámbito deportivo, sino también en innovación, sostenibilidad y en el vínculo y la conexión con su afición.