Altimira, el fichaje de oro que ilumina al Deportivo

Adrià Altimira durante un partido en Riazor Javier Alborés

El mercado de invierno suele moverse en un terreno incierto, a medio camino entre la urgencia y la oportunidad. No son muchos los fichajes que, en plena temporada, encajan de inmediato, y menos aún los que logran alterar el rumbo de un equipo desde el primer día. Pero la llegada de Adrià Altimira, aterrizado en A Coruña a finales de diciembre, ha terminado por convertirse en algo más que un simple refuerzo. Más bien, en un factor que suma puntos y que empieza a oler a oro.

El catalán cayó de pie en los planes de Antonio Hidalgo, que ya lo ha utilizado en tres roles distintos y siempre ha obtenido una respuesta sobresaliente. De tercer central, lateral o extremo, Altimira ha sido solución a las ausencias y carta ganadora a partes iguales.

Su incorporación al plantel herculino ampliaba la nómina de nombres en una línea defensiva que tuvo que sobrevivir con parches el carril derecho durante gran parte de la primera vuelta del campeonato. En ese contexto, el procedente del Villarreal, con Ximo Navarro en la recta final de su incorporación, se agarró al once inicial con personalidad para romper líneas en conducción y regatear siempre con éxito, incluso en zonas comprometidas, para después crear ventajas en el juego.

Ya había enamorado a Riazor, pero el fútbol le propuso un nuevo reto. La lesión de David Mella ante el Granada y su posterior paso por quirófano dejó huérfana de amplitud y profundidad a la banda derecha del Deportivo. O eso parecía.

Con Ximo de vuelta a su mejor nivel, el entrenador catalán probó a Altimira en una altura más alta. No pudo ser más acertada la decisión. Estrenó en Ceuta su experimento y un misil directo a la escuadra sobre el tiempo de añadido le dio la razón. Fue su primer— y por ahora único— tanto vestido de blanquiazul, aunque no la primera vez que se encomendaba como clave para obtener un resultado positivo.

La diana en el Alfonso Murube y las cuatro asistencias repartidas frente a Real Sociedad B, Córdoba y Málaga le sitúan como uno de los mejores fichajes de invierno en LaLiga Hypermotion. Un impacto directo y medible que se han traducido en siete puntos para el Dépor.

Su capacidad para hundir a los contrarios y dar el último pase le convierten como una pieza influyente en muy poco tiempo, sin haber necesitado un periodo de adaptación.

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Ese rendimiento inmediato le posiciona como el segundo refuerzo invernal más determinante de la categoría. Solo por detrás de Miguel de la Fuente, delantero del Almería que con tres goles y sendas asistencias ha hecho sumar una unidad más a los indálicos en la tabla clasificatoria. El movimiento más productivo desde comienzos de año hasta la fecha, seguido muy de cerca por Altimira.

El Racing de Santander, otro de los rivales directos en la lucha por ascender a Primera División, también ha dado un paso al frente con la contratación de Giorgi Guliashvili. El punta georgiano suma cinco goles (el que más de los llegados en enero) y una asistencia que han significado cuatro puntos más para el conjunto cántabro. Unos registros notables, aunque menor en relevancia que los de Altimira y de la Fuente.

Otros movimientos, como el de Andrés Ferrari (dos goles) en el Sporting de Gijón o el de Álex Rubio (cuatro) en Albacete, no han tenido la misma incidencia en los resultados, bien por lesiones o por una menor capacidad para transformar su producción en puntos.

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La comparación no hace más que señalar la idea de que acertar en el mercado de invierno puede ser decisivo. Fernando Soriano se ha movido con éxito para traer a filas del Deportivo a una pieza que suma puntos como pocos y que sobre todo ha permitido mantener el pulso competitivo del equipo.

Altimira ha encontrado un ecosistema perfecto para potenciar sus virtudes y aparecer como solución para acercar al Deportivo a portería rival y a la victoria. A falta de siete jornadas, su impacto ya es una realidad tangible. Siete puntos llevan su firma. Y en una carrera que se decide por detalles, los herculinos han comprado oro.