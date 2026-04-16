Yeremay, protagonista de la reapertura de la nueva DéporTienda este viernes en Riazor

La cola formada en la DéporTienda de Riazor | Javier Alborés

El Deportivo hace este viernes 17 de abril la puesta de largo de la nueva DéporTienda en el estadio de Riazor. El club blanquiazul ha llevado a cabo una completa remodelación del espacio situado en el estadio herculino y pone toda la carne en el asador para su reapertura, con la presencia estrella de Yeremay Hernández.

El jugador canario estará acompañado de Luismi Cruz, Millene y Noé Carrillo, que desde las 18.00 horas firmarán camisetas a todos los aficionados que se acerquen a Manuel Murguía.

"Es un lugar donde se respira orgullo, memoria y pasión blanquiazul a escasos metros del césped, cada rincón ha sido pensado para acercarnos a nuestros colores, a nuestra historia y a todo lo que significa ser del Dépor.", apunta el club en el anuncio oficial, en el que señala las 17.30 horas como el momento de su apertura.