Yeremay, protagonista de la reapertura de la nueva DéporTienda este viernes en Riazor
El canario estará firmando camisetas junto a Luismi, Millene y Noé Carrillo desde las 18.00 horas en el renovado espacio de Riazor
El Deportivo hace este viernes 17 de abril la puesta de largo de la nueva DéporTienda en el estadio de Riazor. El club blanquiazul ha llevado a cabo una completa remodelación del espacio situado en el estadio herculino y pone toda la carne en el asador para su reapertura, con la presencia estrella de Yeremay Hernández.
El jugador canario estará acompañado de Luismi Cruz, Millene y Noé Carrillo, que desde las 18.00 horas firmarán camisetas a todos los aficionados que se acerquen a Manuel Murguía.
"Es un lugar donde se respira orgullo, memoria y pasión blanquiazul a escasos metros del césped, cada rincón ha sido pensado para acercarnos a nuestros colores, a nuestra historia y a todo lo que significa ser del Dépor.", apunta el club en el anuncio oficial, en el que señala las 17.30 horas como el momento de su apertura.