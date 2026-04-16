Vía libre para Noé Carrillo

Noé Carrillo trata de superar a varios rivales en conducción en el Deportivo-Córdoba, su último partido con el primer equipo Patricia G. Fraga

“Noé entrena, pero veremos qué decisión tomamos. Tienen un partido importante, están cerca de conseguir el ascenso y miraremos lo mejor para el Fabril también”. Son declaraciones de Antonio Hidalgo, técnico del Deportivo, el pasado viernes. En la previa del duelo del conjunto coruñés ante el Huesca, el preparador catalán reconocía que Noé Carrillo era una de las dudas acerca de la composición de la convocatoria para Huesca.

El técnico del conjunto coruñés incluía en la ecuación los intereses del segundo equipo, que se jugaba amarrar el ascenso en la primera de las cuatro oportunidades que iba a tener de aquí al final de la temporada regular apenas unas horas antes de que el primer equipo se batiese el cobre en El Alcoraz. Era viajar a Huesca bajo la probabilidad de quedarse en el banquillo o quedarse en A Coruña y disfrutar de un partido para el recuerdo.

Finalmente, Noé se quedó en casa. Se estrenó con el filial en un Riazor como ya conocía, venció a la UD Ourense y celebró por la tarde el salto de su equipo a Primera Federación, después de que el Vetusta pinchase en Miramar para certificar la segunda parte de la fórmula del ascenso.

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Mientras el filial ovetense luchaba por ganar al Marino de Luanco y Noé Carrillo seguía simultáneamente los partidos del único rival por el salto de categoría y del primer equipo del Dépor desde una sala audiovisual de Riazor, Antonio Hidalgo miraba hacia su banquillo para retocar el equipo. Con Diego Villares y Mario Soriano en el once como únicos centrocampistas puros, fuera esperaban una retahíla de piezas.

La primera en irrumpir fue Riki Rodríguez, clave en el paso adelante colectivo. Luego, con el marcador ya a favor, le siguieron Charlie Patiño y un José Gragera que todavía no sabía lo que era jugar en el año 2026. En el banco, inédito, se quedó José Ángel Jurado.

Diferente

Tenía nombres de sobra el preparador catalán a su disposición. Y, sin embargo, quizá pudo echar en falta a Noé Carrillo. No solo a posteriori, después de la mala actuación del inglés y el asturiano, sino a priori, pues el de canterano que es diferente al resto por tipología de futbolista.

No estaba el nombre de Carrillo como uno de los disponibles porque entre la sobrecarga de jugadores que el Deportivo tiene en el centro del campo y lo que el filial tenía en juego, el club priorizó que el canterano ‘reforzase’ al Fabril. Pero ahora, con el ascenso ya en el bote, esta segunda premisa ya no forma parte de la ecuación: Noé tiene vía libre.

De esta manera, ya solo serán la feroz competencia y su nivel individual los factores que marquen la presencia con el primer equipo del centrocampista nacido en el año 2006.

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El futbolista formado en Abegondo desde el 2019, cuando llegó procedente del Conxo santiagués siendo todavía infantil, es un habitual en el día de trabajo del primer equipo.

Lo fue también este miércoles, en el regreso del equipo a los entrenamientos después de dos días de descanso tras regresar de Huesca en esta semana larga en la que no se compite hasta el lunes (20.30 horas). Para empezar, el microciclo arrancó sin la presencia de Mario Soriano con el resto del grupo, algo que abre más la puerta al teense.

Tendrá tiempo Antonio Hidalgo hasta el fin de semana para tomar la decisión sobre qué hacer con Carrillo, pues el filial juega el domingo a las 17.00 horas en el Helmántico ante el Salamanca UDS.

Poco, pero impactante

En la elección de Hidalgo estará lo que vea durante estas primeras sesiones de la semana, pero también pesará el impacto que el joven de todavía 19 años ha dejado en la retina de los miembros del club y del deportivismo en los pocos minutos con los que ha podido contar hasta la fecha.

Y es que Noé ha formado parte de ocho convocatorias del primer equipo. En cuatro de ellas participó. Siempre como suplente y nunca acumulando más de 25 minutos en un mismo encuentro, sin contar tiempos añadidos.

Precisamente en los 24 minutos que disfrutó contra el Atlético de Madrid en Copa del Rey se establece a día de hoy su frontera de tiempo jugado en un solo partido. En aquel duelo contra un Primera División, actualmente en la final del torneo del KO y semifinalista de Champions League, no desentonó el de Teo, que enseñó su repertorio a la hora de darle continuidad al juego desde el pase, pero también en cuanto a ubicación entre líneas, capacidad de giro y conducción.

Apostó por él Hidalgo como uno de los cambios para neutralizar el tanto de Griezmann después de que el canterano hubiese sido clave en la eliminatoria anterior, ante otro equipo de la máxima élite como el Mallorca. Frente al conjunto bermellón, Carrillo entró a falta de diez minutos. Fue su debut como jugador del primer equipo. Y más allá del impacto en el juego del equipo, tuvo la puntualidad para aparecer en el área y aprovechar el rechace del palo al cabezazo de un Bil Nsongo que también se estrenaba en Riazor —ya había debutado previamente en Sabadell, pero nunca había jugado como local con el primer equipo—. Gol y pase de ronda.

Noé fue la cara visible del feliz pase a octavos de final de Copa y repitió presencia contra el Atlético. Previamente, ya había entrado en la lista contra la Real B. Y tras el duelo ante el Mallorca, repitió en la expedición que viajó a Andorra.

Luego, una vez pasó el choque copero contra el Atleti, repitió en Almería. Contra un rival directo por el ascenso debutó en liga. Entró en el minuto 89 y jugó el tiempo añadido para amarrar una trascendental victoria del equipo.

Entonces llegaron los duelos contra el Racing y Cultural Leonesa, que vivió desde el banquillo, antes de regresar de manera casi permanente a la dinámica del Fabril, donde jugó ocho partidos seguidos. Le frenó la quinta tarjeta amarilla, que no fue obstáculo para que, aprovechando el duelo intersemanal ante el Córdoba en un bloque de tres partidos en ocho días, entrase en la convocatoria de Hidalgo de nuevo.

Villares estaba fuera de la lista por una lesión en el hombro y Noé lo aprovechó para colarse en el banquillo y entrar en el minuto 86. Luego llegó la cristalización del ascenso con el Fabril, que deja ya vía libre para su 'salto' al primer equipo.