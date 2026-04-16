Un renacido Carlos Fernández amenaza Riazor, su primer gran escaparate

Carlos Fernández celebra un gol ante el Málaga LaLiga

Carlos Fernández volverá a pisar el próximo lunes el césped de Riazor. Lo hará vistiendo la camiseta del Mirandés en un regreso que, aunque no es el primero tras su etapa en el Deportivo, sí tiene algo distinto. Y es que mientras su equipo se encuentra en una situación crítica en la tabla, penúltimos y tratando de obrar un milagro del que le separan cinco puntos a falta de siete jornadas, el delantero vive uno de sus mejores momentos tras muchos baches en el camino.

Tras años complicados en los que las lesiones han lastrado su progresión, el andaluz ha conseguido recuperar sensaciones en Anduva, continuidad y, sobre todo, una confianza que le ha llevado a acumular ya catorce goles en los 30 partidos que ha disputado hasta el momento. No será la primera vez que su nombre suene en la megafonía del estadio coruñés como visitante. El curso pasado ya lo hizo en las filas del Cádiz, aunque firmó un encuentro discreto y sin demasiado protagonismo. Saltó al terreno de juego en la segunda parte, todavía con el empate en el marcador, pero el conjunto cadista terminó cayendo por la mínima tras un gol de Mario Soriano en los últimos diez minutos de partido.

Su etapa en Riazor

Carlos se formó en la cantera del Sevilla y en 2014 debutó en Primera División, siendo todavía menor de edad. Su talento era evidente y en el curso 2015-16 en el filial sevillista llegó a anotar 17 tantos en Segunda B, siendo la pieza clave en el ascenso a la categoría de plata. El curso siguiente se estrenó como goleador en la élite, pero en octubre llegó el primer gran frenazo de su carrera. Sufrió una rotura parcial del ligamento cruzado anterior que le apartó de los terrenos de juego prácticamente toda la temporada. Tras una larga recuperación, el curso siguiente reapareció y anotó ocho tantos con el Sevilla Atlético en Segunda y uno con el primer equipo, con quienes solamente participó en dos ocasiones.

Carlos Fernández celebra un gol con el Deportivo Archivo DXT

En busca de un destino donde el futbolista pudiera ganar minutos y continuidad, en 2018 se marchó cedido a un Deportivo que trataba de regresar a Primera un año después de haber caído. A pesar de no llegar a alcanzar su máximo nivel, dejó destellos de calidad y terminó la temporada como segundo máximo goleador del conjunto coruñés, con ocho tantos en su casillero personal. Riazor fue uno de esos escenarios donde se intuyó todo lo que podía llegar a ser, a pesar de que los problemas físicos le hicieron perderse varios meses de competición. Los blanquiazules lograron terminar la fase regular en puestos de playoff, pero el Mallorca remontó la eliminatoria en Son Moix y con el pitido final concluyó la cesión de Carlos en A Coruña.

Un nuevo alto en el camino

El cuadro herculino no logró dar el salto a la máxima categoría, pero quien sí lo hizo fue el andaluz. Renovó con el Sevilla y volvió a salir a préstamo, esta vez para competir con el Granada en Primera. Allí firmó una temporada que muchos aún recuerdan como una de las más completas de su trayectoria. Anotó 14 goles, once en Liga y tres en Copa, y tuvo un papel clave en un equipo que firmó una campaña histórica tras lograr la clasificación para la Europa League.

A pesar de esto, Lopetegui no terminó de confiar en él para que se asentara en las filas del Sevilla y, tras media temporada en el Ramón Sánchez Pizjuán, en enero de 2021 se fue traspasado a la Real Sociedad en una apuesta importante del club txuri urdin. Firmó hasta 2027 y todo parecía estar encaminado hacia volver a recuperar su mejor versión en un destino ilusionante. De hecho, en abril levantó en el Estadio de la Cartuja su primer título, tras jugar los minutos finales del duelo ante el Athletic Club.

Pero el destino tenía otro revés preparado para él y ese mismo año, se rompió el ligamento cruzado anterior y dijo adiós a la siguiente temporada. Tras un año en blanco, en los dos cursos siguientes fue acumulando minutos en el conjunto donostiarra, pero nunca volvió a ser el mismo, algo que confirman sus cifras: tan solo tres goles entre las dos campañas.

Vuelta a empezar

Debido a esto, la Real Sociedad decidió buscarle un nuevo destino y parecía que la historia se repetía para él. Cambio de rumbo, vuelta a Segunda e intento de recuperar sensaciones a préstamo en Cádiz, pero sin lograr la continuidad deseada ni el olfato goleador que parecía que se había quedado en el Nuevo Los Cármenes. Su paso por el conjunto gaditano finalizó con tan solo un gol en su casillero personal, que continuó una tendencia que daba la sensación de no tener final. Tras su paso por el Granada, en las siguientes cuatro temporadas, con una fuera de juego por el medio debido a la lesión, solo consiguió anotar cinco goles.

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Unas cifras que distan mucho de lo que está sucediendo este curso en las filas del Mirandés, donde parece haber encontrado una tregua. Compite, es importante, resuelve partidos, ha logrado ese punto de continuidad que durante tanto tiempo se le había resistido y vuelve a sentirse ese futbolista que un día las lesiones no le dejaron llegar a ser. A falta de siete semanas para el final, ya ha disputado 2257 minutos sobre el verde, siendo la quinta temporada con más participación de su carrera, y no jugaba tanto desde su paso por Riazor. Un camino lleno de curvas, algunas demasiado pronunciadas, que ahora pasa por A Coruña y por seguir peleando hasta el final por lograr una milagrosa permanencia antes de regresar a Anoeta, ya con los deberes hechos para lograr ganarse la oportunidad de demostrar todo lo que todavía puede llegar a ser.