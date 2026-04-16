Riki y su posición como '6' del Deportivo: "Si el míster me pone ahí, es por algo"
El ovetense explica que Hidalgo le pide "enlazar" la parte de atrás del equipo con la de arriba
Riki Rodríguez fue el primer protagonista público de la semana en el Deportivo. El mediocentro ovetense, que viene de ser suplente en Huesca pero mejorar al equipo a partir de su entrada al césped, repasó la actualidad blanquiazul a nivel colectivo y su momento personal.
Semana atípica. “La afrontamos con tranquilidad, preparando el partido del lunes y sabiendo que tenemos tiempo suficiente para ello y recuperando a gente que lleva más carga para que llegue mejor a este tramo final”.
Adaptación al equipo y a los compañeros. “Creo que es un proceso natural que todo jugador tiene que pasar. Cada vez me encuentro mejor tanto físicamente como a nivel de conceptos del equipo. Con ganas de seguir acumulando entrenamientos y partidos. A estas alturas, todos tenemos claro que lo importante es el equipo”.
Lo más importante que le pide Hidalgo. “Soy un tipo de jugador que necesita, en cierto modo, estar en contacto con el balón. (Me pide) Sobre todo, enlazar un poco esa primera línea, ayudar en salida de balón y ser intenso sin balón, no solo activarme con la posesión. Más bien enlazar esa parte de atrás con la de arriba, dar continuidad y ser definitivo dando esos pases hacia delante”.
Rol como '6' u '8'. “Cuando me toque jugar, según quien esté en el campo tendré que hacer una función u otra. Tanto yo como mi compañero que esté al lado. Tendremos que ir adaptándonos. En otras épocas sí he jugado de '6' y el míster me conoce, sabe cuáles son mis características y si me pone ahí es por algo”.
Mirandés y su dinámica positiva. “Creo que va a ser un partido muy, muy complicado. Tienen gente muy joven, con mucha calidad. Cuentan con algunos cedidos que dentro de muy poco estarán en Primera. Están en una situación bastante límite. Prácticamente solo les vale ganar, así que esperamos estar al nivel, salir conectados y a ver si se nos pone pronto el partido de cara”.
Sus peligros. “Es un equipo muy joven y siente esa necesidad y la presión. Pueden venir incluso a tener el balón. Va a ser difícil. Debemos salir a tope desde el inicio para intentar que estén lo más incómodos posibles”.
Partido un lunes. “Creo que no hay que decirle nada a la afición. Está claro que está con nosotros y más a estas alturas de temporada. Ya lo demostraron el partido entre semana que jugamos contra el Córdoba. No tengo ninguna duda que van a estar con nosotros. Esperemos conseguir los tres puntos y que sea un buen día para todos”.
Jugar antes o después de los rivales. “Nunca sabes muy bien qué es lo mejor. Muchas veces te salen resultados de cara que, si ganas, te favorecen. Y luego no eres capaz de ganar o te pones más ansioso por eso. Nunca hay algo que sea idílico. Al final todo pasa porque nosotros ganemos, porque estemos bien y llevemos a cabo el plan de partido”.
Afrontar desde lo psicológico estas últimas siete jornadas. “Miramos al corto plazo que a futuro. Creo que lo que hay que hacer es ir mirando semana a semana. Se dice incluso lo de partido a partido, pero yo lo llevaría a entrenamiento a entrenamiento. No mirar más allá, ir teniendo buenas sensaciones todos los días. Afrontarlo con la naturalidad y la tranquilidad que toca. Sabemos que cada semana que pasa es más relevante y tiene más importancia”.
El rival más potente en la lucha por el ascenso. “Creo que la tónica habitual será que de aquí al final va estar todo muy apretado. Hace dos o tres semanas el Racing estaba a siete puntos y golaveraje y parecía que lo tenía bastante encarrilado. Y dos semanas después, si perdía, podíamos incluso adelantarlos. No cabe mirar más allá, sino ir semana a semana. Cada partido tiene mucha importancia y más a estas alturas, a medida que vayan pasando las semanas”.