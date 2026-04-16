La Policía propone sanciones para los responsables de todos los incidentes ocurridos en el Dépor-Málaga

El bus del Málaga, escoltado por la policía durante el Dépor-Málaga del curso 2024-25 Archivo El Ideal Gallego Dxt Campeón

La Policía Nacional ha propuesto para sanción a los responsables de la utilización de bengalas y de incidentes producidos antes y durante el encuentro entre el Deportivo y el Málaga que se disputó el pasado sábado 4 de abril en Riazor. El encuentro, que había sido declarado de alto riesgo, contó con un dispositivo especial de seguridad con un refuerzo de efectivos para garantizar la seguridad de los equipos participantes, los aficionados y de toda la ciudadanía.

Durante el recibimiento al autobús del equipo coruñés se detectó el uso de bengalas y de petardos en calles adyacentes, especialmente en zonas de concentración de afición local, las cuales se encontraban cerradas al tráfico rodado. Como consecuencia del uso de material pirotécnico (prohibido), en la calle Julio Rodríguez Jordi se produjeron daños de carácter leve en vehículos e inmuebles, siendo incluso necesaria la intervención de bomberos, quienes solicitaron apoyo policial.

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Según informó la policía, se llegó a detectar a un individuo que encendió una bengala de señalización marítima y generó humo potencialmente peligroso para las personas presentes en la vía pública. El mismo fue identificado ya en el interior del estadio, dándose la circunstancia de que presentaba signos evidentes de embriaguez. Por lo tanto, se le realizó una prueba de alcoholemia, arrojando un resultado de 0,28 mg/L. Por todo ello, se procedió a su expulsión del estadio y a instruir propuesta de sanción, por el uso de material pirotécnico y por encontrarse bajo los efectos de bebidas alcohólicas.

Sobre las 18:30 horas, fue identificado un individuo que accedió al recinto sin entrada tras saltarse los tornos de control y empujar al vigilante de seguridad. Fue expulsado igualmente del estadio y propuesto para sanción. A las 20:00 horas, dentro del estadio, se identificó a un individuo que mantenía una conducta activa y reiterada de incitación a la violencia en el deporte. Dado que su actitud persistió hasta la finalización del encuentro, se procedió a su propuesta de sanción.

La Ley 19/2007 de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, califica estas conductas como infracción grave (el uso de bengalas y el acceder o permanecer en las instalaciones deportivas en estado de embriaguez) o leve (entrar al recinto sin título habilitante y alteración del control de acceso). El llevar a cabo estas conductas puede suponer una multa de 3.000,01 a 60.000 euros en el caso de las infracciones graves, o de 150 a 3.000 euros en el de las leves. Este tipo de acciones pueden castigarse también con la prohibición de acceso a los recintos deportivos por un período entre 1 y 6 meses.

Por parte de los grupos de investigación adscritos a la Comisaría Provincial de A Coruña, se continúan realizando las gestiones pertinentes para la identificación de más responsables y no se descartan nuevas actuaciones policiales.