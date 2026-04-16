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Dépor

Hidalgo respira: la batería de Mario no se detiene todavía

El madrileño entrena con el grupo después de empezar la semana al margen y apunta al Mirandés

Xurxo Gómez
Xurxo Gómez
16/04/2026 14:17
Mario Soriano, en la llegada del Dépor a Riazor
Mario Soriano, en la llegada del Dépor a Riazor
Carlota Blanco
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La batería de Mario Soriano no se detendrá todavía. El madrileño apunta a jugar contra el Mirandés (lunes, 20.30 horas) su partido consecutivo 103 entre temporada regular de Segunda División y playoff de ascenso a Primera. Porque en el entrenamiento de este jueves, el 'Joker' fue uno más dentro del grupo de trabajo.

Volvió a ejercitarse con normalidad el '21' después de arrancar la semana entrenando al margen de sus compañeros en la sesión del pasado miércoles. Una circunstancia que respondió más a control de cargas, tal y como apuntó Riki esta mañana ante los medios. El ovetense reconoció, sin citar a ningún compañero, que el equipo está trabajando "con tiempo suficiente para preparar el partido del lunes y recuperando a gente que lleva más carga para que llegue mejor a este tramo final".

De este modo, Hidalgo tuvo a su disposición a todos los futbolistas de la primera plantilla, al margen de la excepción ya permanente de David Mella, que contó con entrenamiento personalizado supervisado por el readaptador Fernando Rodríguez.

Mario Soriano, durante el entrenamiento de este jueves
Mario Soriano, durante el entrenamiento de este jueves
RCD

Más allá de los jugadores con ficha en el equipo matriz, Hidalgo y su staff también contaron con Bil Nsongo, ya habitual, y Noé Carrillo. Con el Fabril ya ascendido, el teense podría tener alguna opción más de 'ascender' al primer equipo pese a la notable competencia que hay en el centro del campo.

Tras una activación con rondos, el equipo realizó un juego de posición y fútbol en espacio reducido, de alta intensidad. El cuadro deportivista todavía tiene programadas tres sesiones más de trabajo (viernes, sábado y domingo) para afrontar el choque del lunes en Riazor.

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