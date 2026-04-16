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Dépor

El extécnico deportivista Natxo González, en la UCI por un infarto

Se encuentra ingresado en un hospital de Barcelona, aunque estable

Sergio Baltar
16/04/2026 17:51
Natxo González, técnico del Sant Andreu
Natxo González, técnico del Sant Andreu
UE Sant Andreu
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Enorme susto para Natxo González, su familia y toda la Unió Esportiva Sant Andreu. El exentrenador del Deportivo sufrió en la noche del miércoles un infarto en el corazón que provocó que tuviese que ser trasladado de urgencia a un hospital de Barcelona, tal y como ha informado su club.

El técnico vitoriano se encuentra en situación estable, añade el Sant Andreu, que asegura encontrarse en permanente contacto con su familia.

"Desde la UE Sant Andreu queremos expresar todo nuestro apoyo a Natxo ya su familia en este momento tan delicado y desearle una buena recuperación. Asimismo, pedimos respeto por su privacidad y la de su familia", solicitó la entidad catalana, en la que el asistente de González, Jaume Delgado, será el encargado de dirigir el encuentro del fin de semana. 

"Intentaremos dedicarle la victoria", recalcó el club, que se encuentra a punto de certificar su ascenso a Primera Federación. Puede ser sin Natxo en el banquillo, aunque eso será lo de menos, pues su salud está monitorizada y controlada en el hospital después del importante percance.

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