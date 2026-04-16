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Dépor

El dilema Mulattieri: titular fiable o suplente decisivo

El Dépor no pierde con él de inicio, pero solo muestra su pegada cuando es revulsivo

Dani Fernández
Dani Fernández
16/04/2026 05:00
Samuele Mulattieri sonríe tras marcar frente al Málaga
Samuele Mulattieri sonríe tras marcar su cuarto gol de la temporada frente al Málaga
Carlota Blanco
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En la temporada del Deportivo, Samuele Mulattieri se ha convertido en un jugador de dos tiempos, con dos versiones distintas de sí mismo y una dualidad que roza la paradoja.

Cuando el partido empieza con él sobre el césped, el equipo encuentra una estabilidad que no se traduce en derrota, como si su mera presencia ordenara el paisaje. Pero su verdadera firma aparece después, cuando el fútbol se desordena y el banquillo deja de ser margen para convertirse en escenario. Es ahí, en ese territorio de segundas lecturas, donde ha encontrado el gol, como si su instinto necesitara la pausa previa del banquillo para activarse.

Los cuatro tantos (frente a Leganés, Almería, Zaragoza y Málaga) que lleva este curso reflejan ese patrón. Todos una vez quitado el peto de suplente para marcar las diferencias y sumar puntos, mientras que su impacto como titular se mide más en sensaciones colectivas que en cifras.

Una circunstancia que refuerza su valor dentro de la plantilla, pero que al mismo tiempo mantiene abierta la discusión sobre cuál es su rol más productivo en el esquema del equipo.

Las diez titularidades que acumula en Liga se han resuelto con seis victorias (Sporting de Gijón, Mirandés, Huesca, Ceuta, Cultural Leonesa y Córdoba) y cuatro empates (Eibar, Almería, Valladolid y Huesca). Un registro que solo supera Ximo Navarro, con su pleno al quince.

Hidalgo debe elegir ahora con que versión italiana quedarse. Con la de titular fiable o suplente decisivo. Ante los malacitanos prefirió el segundo; contra los oscenses el primero.

El lunes, frente al Mirandés, el técnico volverá a cuestionarse la misma pregunta, aunque quizá no admita una respuesta definitiva. Porque en plena búsqueda de un jerarca en la delantera, Mulattieri se ha convertido en una pieza que cambia de valor según el momento.

Stoichkov, intentando rematar, ante la mirada de Marta Huerta en segundo plano

La delantera del Deportivo responde desde el banquillo

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