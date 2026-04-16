El Burgos del exdeportivista Ramis es el equipo más en forma de LaLiga Hypermotion y opta a todo

Luis Miguel Ramis conversa con Antonio Hidalgo durante el Dépor-Burgos de la primera vuelta en Riazor (0-0) Quintana

El exdeportivista Luis Miguel Ramis ha transformado la imagen de un Burgos que ha pasado de pelear por la permanencia y finalizar el curso sin apuros a convertirse en un serio aspirante al ascenso a Primera División. Cinco temporadas consecutivas lleva el cuadro castellano en la categoría de plata y opta a todo en estas siete últimas jornadas de la Liga 2025-26, tras haberse convertido en la mejor escuadra de la competición de los últimos ocho encuentros y, con 60 puntos, acercarse a uno solo del ascenso directo, en manos del Dépor.

Dar un salto de calidad en Riazor es la llave del ascenso directo del Dépor Más información

De la mano de Julián Calero, el Burgos retornó al fútbol profesional en el verano de 2021 y, desde entonces, siempre se ha mostrado competitivo y ha finalizado entre los doce primeros clasificados.

Calero continuó en el banquillo durante las dos primeras temporadas en la categoría de plata, que los castellanos cerraron en la undécima posición. Ambas, a trece puntos del playoff de ascenso y con un margen de doce puntos sobre el descenso en la primera de ellas y de diez en la segunda.

En la 2023-24, el Burgos dio un salto de calidad de la mano de Jon Pérez Bolo. Escaló hasta el noveno puesto y se quedó a cinco puntos del playoff.

Más irregular fue la pasada campaña, marcada por el mal inicio, que llevó a la directiva a despedir a Bolo tras la duodécima jornada, con el equipo a tres puntos del descenso. Ramis sucedió al bilbaíno en el banquillo, recondujo la marcha y logró que el bloque burgalés acabara el curso en la duodécima posición, con un colchón de diez puntos sobre la zona de peligro, pero muy lejos del sexto puesto, a catorce.

Ya la pasada campaña, el Burgos consiguió encadenar ocho partidos sin perder con Ramis en el banquillo. Fue entre las jornadas 24 y 36, en las que el equipo de El Plantío registró cinco triunfos y tres empates para sumar 18 puntos de 24 posibles (75%).

Sin grandes refuerzos el pasado verano —uno de ellos fue el exdeportivista Víctor Mollejo, que es uno de los principales recambios desde el banquillo—, el Burgos ha dado varios pasos de gigante esta temporada, sobre todo en el tramo decisivo de la competición, al que ha llegado enchufado.

Con la solidez defensiva como pilar fundamental —es el equipo menos goleado de Segunda con 29 tantos encajados en 35 partidos (0,8 de media por encuentro)— y con David González (autor de nueve dianas) y Fer Niño (siete) como principales armas ofensivas, el conjunto burgalés ha ido de menos a más a lo largo de la competición liguera. De hecho, es el gran tapado, ya que antes de su espectacular racha, tras la jornada 27, ocupaba el décimo puesto de la clasificación con 40 puntos, a dos del playoff y a nueve del ascenso directo.

Otra oportunidad de oro para que el Dépor abra hueco con el playoff Más información

El equipo de Ramis suma 20 de los últimos 24 puntos en juego (83,3%), ya que ha registrado seis triunfos y dos empates en las ocho últimas citas, el mismo balance que el Eibar. Estos números han catapultado a los castellanos hasta la quinta posición, a un solo punto del Deportivo, que es quien marca el ascenso directo, y a cinco del Racing de Santander, líder de Segunda División.

Durante esa espectacular racha, el conjunto de Ramis ha marcado trece goles y solo ha encajado tres.

El Málaga, cuarto, empatado con los burgaleses, ha sumado 16 puntos en las ocho últimas jornadas, mientras que Las Palmas, Deportivo y Racing de Santander han logrado quince, el Almería, trece, y el Castellón, solo nueve.

El Burgos, que empató en la primera vuelta en Riazor (0-0), recibirá al Dépor en El Plantío el sábado 25 de abril (18.30 horas), en la jornada 27.