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Dépor

Yeremay, ante el reto colectivo del ascenso y el individual de romper su propio techo

El canario tiene siete jornadas por delante para superar la producción ofensiva del curso pasado, en el que logró 15 goles y 5 asistencias

Jorge Lema
Jorge Lema
15/04/2026 05:00
Yeremay, en el choque con el Albacete
Yeremay, en el choque con el Albacete
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Muchos lo niegan, pero no hay ningún futbolista que, además de los objetivos colectivos que en la mayoría de casos se ponen por delante, no tenga además su espacio para el ego con logros individuales con los que poner el broche a sus temporadas. Seguro que Yeremay no es una excepción. Y después de una temporada complicada, luchando contra molestias físicas y el peso de los focos, no es difícil imaginar que el canario tiene entre ceja y ceja el reto de superar la producción ofensiva con la que cerró la temporada pasada, en su año de estreno en el fútbol profesional.

El canario superó todas las expectativas poniendo fin al curso de estreno en Segunda con quince goles y cinco asistencias para una producción total de 20. Su acierto ante la portería rival ha bajado en la presente campaña, pero en todo caso ha conseguido ya alcanzar la barrera de los dobles dígitos. Diez dianas suma hasta ahora el atacante blanquiazul, que no marca desde que a principios de febrero abriera el marcador ante el Albacete en Riazor (2-1). A cambio, lo que sí ha superado ya es su contribución a los números de los compañeros, con siete asistencias en lo que va de Liga, fijando ya su mejor registro en este apartado. En total, Yeremay eleva su producción ofensiva hasta los 17 tantos generados, por lo que tiene por delante siete jornadas para conseguir los tres que le faltan para al menos igualar e incluso intentar batir sus propios registros.

Yeremay durante el Huesca-Dépor de El Alcoraz

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En el top 6

Y es que el impacto de Yeremay desde que llegó a Segunda está al alcance de muy pocos. De hecho, pese a este periodo reciente en el que no ha podido participar demasiado, el canario continúa en el top 6 de la categoría de plata en lo que a producción ofensiva se refiere. Lo superan el pichichi Sergio Arribas, del Almería, que a sus 21 goles añade 7 asistencias, la pareja del Racing formada por Andrés e Iñigo Vicente (26 y 22), Juan Otero del Sporting (21), Embarba del Almería (20) y Chupe del Málaga (19).

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