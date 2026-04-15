Otra oportunidad de oro para que el Dépor abra hueco con el playoff

Luismi Cruz busca el pase para Stoichkov durante el Almería-Dépor del pasado 17 de eneroTemporada 2025-2026Almería - Deportivo 1-2 Fernando Fernández

El Dépor aprovechó el enfrentamiento directo entre el Racing de Santander y el Almería del pasado fin de semana para asaltar el segundo puesto de la clasificación y en la próxima jornada intentará sacar tajada de un nuevo doble pulso entre rivales directos por el ascenso a la Primera División.

La derrota del cuadro almeriense en El Sardinero (5-1) frente al líder permitió que el cuadro coruñés cerrara el domingo con un buen sabor de boca, a pesar del 1-1 en Huesca, con el gol de Álvaro Carrillo en el minuto 90. Los blanquiazules dejaron escapar dos puntos, pero aun así le arrebataron el segundo puesto al Almería, con el que ahora están empatados en la tabla, pero con una mejor clasificación para el equipo de Antonio Hidalgo, debido al golaveraje particular favorable contra el cuadro almeriense, con el que empataron en Riazor (1-1) en la primera vuelta y al que ganaron en tierras andaluzas (1-2) el pasado 17 de enero.

El Dépor afronta la jornada 36 como segundo en la categoría de plata con 61 puntos, a cuatro del líder, el Racing, empatado con el tercero, el Almería, con un punto de ventaja sobre el Málaga y el Burgos y un colchón de dos, respecto al Castellón. Precisamente hay un doble duelo directo entre las cuatro escuadras que persiguen a los blanquiazules, circunstancia de la que intentará beneficiarse el bloque de Antonio Hidalgo para intentar demarrar y abrir más hueco con la zona de playoff.

El conjunto coruñés recibe al Mirandés en Riazor el lunes (20.30 horas). De esta forma, cuando el cuadro herculino salte al césped para enfrentarse al penúltimo clasificado de Segunda División, ya conocerá los resultados de los partidos de todos sus competidores.

Derbi andaluz

Un solo punto separa en la tabla al Almería y al Málaga, que se medirán en el estadio rojiblanco el domingo (21.00 horas). El cuadro almeriense, tercero con 61 puntos, los mismos que el Deportivo, es el tercer mejor local de la competición. Los de Rubi han sumado 38 puntos en los 17 duelos que han disputado en su feudo. Además, encadenan seis victorias como locales frente a Ceuta (4-2), Andorra (3-2), Córdoba (2-1), Cultural Leonesa (3-0), Real Sociedad B (5-1) y Leganés (2-1). Sin embargo, llegan heridos de la abultada derrota encajada en Santander ante el Racing (5-1).

“Nos llevamos un duro golpe en Santander porque lo teníamos marcado como fecha importante, pero el equipo ha trabajado mucho toda la temporada para depender de nosotros y estar en números de ascenso directo. Una derrota no nos hará bajar el ritmo”, afirmó ayer el extremo del Almería Adrián Embarba, quien aseguró que “el partido del Racing ya está olvidado y digerido”.

El futbolista de 33 años dijo que la plantilla rojiblanca ya tiene la mente puesta en el derbi andaluz del domingo.

“Con el Málaga tenemos la espinita clavada de perder en la ida y queremos ganar el golaveraje para marcar esa distancia. Ganan muchos duelos y les van bien los partidos abiertos. Intentaremos contrarrestar eso”, señaló.

El cuadro malacitano, por su parte, es el décimo mejor visitante, con 21 puntos en 17 desplazamientos, y encadena cuatro salidas sin perder. Ganó en Granada (0-1) y Cádiz (0-3) y en sus dos últimos duelos a domicilio empató en Andorra (3-3) y Riazor (1-1).

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Pulso en Castalia

Un día antes, el sábado, el Castellón, que ocupa la última plaza del playoff con 58 puntos, recibirá en Castalia al Burgos, quinto con dos puntos más que los orelluts. Se trata de un duelo en el que ninguno de los dos podrá despistarse, sobre todo los castellonenses, porque tienen por detrás a Las Palmas a un punto de distancia y al Eibar a tres.

El equipo de Pablo Hernández llega de empatar la pasada jornada en Miranda de Ebro (2-2) y de atravesar una racha irregular, con solo dos triunfos en sus nueve últimos compromisos. Eso sí, ambas victorias se produjeron en las dos últimas citas del Castellón en Castalia, contra el Almería (2-0) y el Granada (3-2).

El cuadro burgalés, por su parte, vive un excelente momento de forma. La escuadra que dirige el exblanquiazul Luis Miguel Ramis encadena ocho jornadas sin perder, en las que ha registrado seis victorias y dos empates para sumar 20 puntos de 24 posibles.

Los otros dos candidatos al ascenso, Las Palmas y el Eibar, afrontarán sendos duelos con rivales de la zona baja. El cuadro canario recibirá al Leganés, mientras que los vascos jugarán en su campo con el Huesca, antepenúltimo.