La delantera del Deportivo responde desde el banquillo

Stoichkov intenta rematar con Mulattieri en medio Fernando Fernández

A estas alturas de la temporada, en el Deportivo hay certezas que ya no admiten demasiada discusión. Una de ellas es que el gol, al menos en este equipo, no entiende de jerarquías ni de etiquetas. Otra, menos amable, es que nadie en la delantera ha logrado todavía apropiarse del puesto con la contundencia que se le presupone a un referente ofensivo de un conjunto que tiene en sus manos la posibilidad de ascender a Primera División.

En ese equilibrio entre lo colectivo y lo individual se explica un dato que define gran parte de los problemas en la zona de arriba: De los 19 goles que llevan en total los delanteros, once han llegado desde el banquillo. Una cifra potente, sí, pero también reveladora de una carencia que no se ha terminado de resolver.

Porque si algo ha demostrado el Dépor es capacidad para crecer dentro de los partidos, una madurez competitiva que encaja con la idea de un bloque que se agiganta frente a sus rivales con el paso de los minutos y que mastica los encuentros hasta llevarlos al camino que él quiere.

Un Deportivo maduro y que madura a sus rivales Más información

Ahí, el papel del banquillo ha sido fundamental. Los cambios no han sido meros retoques, sino auténticos giros de guion. Y en ese contexto, los delanteros han encontrado el escenario en el que mejor rinden. Partidos abiertos, espacios para correr y necesidad de acelerar el juego para llegar a portería contraria. Es en ese terreno donde los puntas han sumado once tantos. El 57,9% de los que han anotado.

Sin embargo, el reverso de ese dato es incómodo. Ninguno de esos mismos delanteros ha sido capaz de trasladar ese impacto al rol de titular. Ni Zakaria Eddahchouri, ni Samuele Mulattieri, ni Stoichkov, con el asterisco de Bil Nsongo, recién llegado y todavía sin tiempo suficiente para hacer tal distinción, aunque una de sus dos dianas ha sido tras ingresar desde el banquillo y ante el Huesca brilló también como revulsivo.

El 57,9% de los goles de los delanteros han sido tras entrar desde el banquillo

El problema no son las cifras, sino las sensaciones. El Dépor ha carecido durante de un ariete que marque diferencias cuando el equipo lo necesita y que fije un estándar claro en ataque. La rotación constante en la punta, lejos de consolidar a un nombre, ha reforzado la idea de que el puesto sigue abierto. Y eso, a estas alturas, es tanto una oportunidad como una señal de debilidad. Un reflejo de los cambios que ha sufrido el puesto es la situación del neerlandés que, pese a ser el que más veces ha salido de inicio, ahora es la última opción.

El equipo ha sabido sobrevivir a esa indefinición gracias a su crecimiento colectivo. La producción ofensiva no depende exclusivamente de los delanteros y el reparto de responsabilidades ha permitido sostener resultados. Pero en partidos cerrados, de esos que se deciden en un detalle, la ausencia de una referencia clara ha pesado. Ahí es donde el banquillo ha vuelto a aparecer como solución, con atacantes que, liberados de la presión inicial, han sabido aprovecharse mejor del contexto.

Esa dualidad define al Deportivo actual. Por un lado, un grupo que ha aprendido a competir hasta el final, que exprime los recursos disponibles y que encuentra en los cambios una vía real para hacer daño. Por otro, una delantera que no termina de rendir de partida y que mantiene abierta una incógnita que puede ser determinante en el tramo decisivo de la temporada.

En el fondo, los once goles desde el banquillo firmados por delanteros hablan tanto de lo que el Dépor tiene como de lo que le falta. Tiene alternativas, tiene capacidad de reacción y tiene jugadores esperando su turno que pueden ser decisivos en determinadas situaciones. Pero le sigue faltando esa figura que, desde el principio, incline el campo a favor de los blanquiazules y muestre el colmillo sin necesidad de esperar que se cumpla la hora de partido. Tramo en el que ningún equipo del primer vagón clasificatorio hace más goles que los herculinos (25 de los 53 totales).

Mientras tanto, el equipo seguirá encontrando en la espera una virtud, y en la titularidad, una asignatura pendiente.