José Ángel, de pivote titular a último recurso en la medular

José Ángel calienta junto a Yeremay y Ximo en un partido en Riazor Javier Alborés

Fue titular en cuatro partidos durante la racha de cinco victorias seguidas del Deportivo en la primera vuelta. Y formó parte también del ‘despegue’ del combinado deportivista en la segunda vuelta. Pero se ha caído de los onces y apunta a tener complicado recuperar su papel preponderante.

José Ángel Jurado ha pasado de pieza clave en la alineación de Antonio Hidalgo a último recurso en la medular. El andaluz es la víctima más novedosa del imparable dominó del centro del campo del Dépor. La medular blanquiazul se ha convertido en una zona de arenas movedizas, en la que la feroz competencia y los irregulares rendimientos están provocando un continuo bailes de piezas del que solo se libra Mario Soriano.

En Huesca, el pasado fin de semana, las fichas volvieron a barajarse. En el choque participaron cinco de los seis mediocentros —contando al ‘Joker’ en ese puesto— del equipo. Villares y Soriano fueron titulares y se confirmaron como la pareja más habitual en estos últimos partidos en los que el equipo ha encontrado el juego. Ya en la segunda parte, desde el banco, entró un Riki Rodríguez que ha participado en la gran mayoría de los encuentros desde que ha llegado, aunque alternando titularidades y suplencias. Y tras el ovetense, Charlie Patiño, habitual recurso empleado por Hidalgo especialmente cuando busca bajar las revoluciones del choque en las segundas partes.

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Sin embargo, aún quedaba un quinto elemento: José Gragera. El gijonés saltó al campo en los últimos minutos para reforzar la medular y dotar de más poderío aéreo al equipo en un contexto en el que el Huesca empujaba, con mucho centro lateral. Quería el técnico, tal y como explicó posteriormente en rueda de prensa, un futbolista capaz en esos duelos por alto. Y apostó por introducir a un Gragera que no había jugado en todo el año 2026.

Superó de esta manera en la rotación el futbolista cedido por el Espanyol a Jurado. Y aunque quizá la apuesta respondiese a una necesidad puntual de un perfil más específico, resulta evidente la pérdida de protagonismo progresivo del mediocentro del sevillano, que se ha quedado sin jugar en cuatro de las últimas cinco jornadas.

Únicamente los 18 minutos contra el Córdoba, en el partido intersemanal de principios de este mes, evitan un período absoluto sin minutos para José Ángel, el último damnificado de la ruleta de una medular deportivista en la que (casi) nadie levanta la mano.