Hugo Novoa se estrenará en Riazor siete años después de su adiós a Abegondo

Hugo Novoa, durante un partido con el Mirandés Mirandés

El regreso de un canterano siempre tiene algo especial, y todavía más si nunca antes se había estrenado como profesional sobre el césped de la que un día fue su casa. El próximo lunes, el Deportivo recibe al Mirandés en Riazor, equipo donde milita Hugo Novoa, un jugador que durante varios años fue una de las grandes promesas de la cantera blanquiazul. Con tan solo nueve años, llegó a Abegondo procedente del Bertamiráns para seguir su formación y formó parte de una prometedora generación en la que compartió vestuario con futbolistas como Álvaro Carreras, Trilli, Noel López o Dani Barcia. Sin embargo, en 2019, y a pesar de estar todavía en edad juvenil, tomó la decisión de salir del club coruñés para continuar su carrera en el RB Leipzig.

Deportivo cadete temporada 2017-18 Patricia G. Fraga

Allí dio un salto en su formación y confirmó las expectativas que ya generaba en A Coruña. Comenzó en las categorías inferiores del conjunto alemán, en una temporada en la que anotó cinco goles y repartió ocho asistencias, antes de que tuviera que ser suspendida debido a la pandemia. Su gran rendimiento le abrió las puertas del primer equipo, y el 23 de octubre de 2021 debutó en un partido de la Bundesliga a las órdenes de Jesse Marsch, con tan solo 18 años. Entró en el terreno de juego a punto de llegar al descuento y a los tres minutos anotó el tanto definitivo de la victoria ante el Greuther Fürth (4-1).

Tras varios años en Alemania, con debut en la Champions incluido, comenzó a encadenar cesiones. Primero recaló en el Basilea y la campaña siguiente puso rumbo a la liga holandesa para incorporarse al Utrecht, pero en el mercado de invierno regresó a España. Firmó con el Villarreal para militar a préstamo en las filas del filial amarillo, que en ese momento competía en Segunda División, aunque terminaron perdiendo la categoría. A pesar de esto, los problemas físicos condicionaron su continuidad y finalizó el curso con apenas 780 minutos entre ambos clubes.

Estreno en Riazor

La temporada pasada, el Alavés decidió apostar por él y Hugo firmó un contrato hasta 2029 para jugar en Primera División, pero los planes tampoco salieron como esperaba. Tras encadenar varias lesiones, nunca logró encontrar continuidad y solamente participó en cinco partidos, donde apenas jugó 200 minutos. Ahora, cedido en el Mirandés, ha encontrado una nueva oportunidad para reivindicarse. El club jabato, escaparate de jóvenes talentos, le está permitiendo ganar experiencia y madurez en la categoría de plata y recuperar sensaciones en el fútbol profesional.

Hugo Novoa y el Deportivo vuelven a verse las caras Más información

La afición blanquiazul se reencontrará este lunes, siete años después, con un jugador que vio crecer en Abegondo, pero que nunca llegó a defender la camiseta del primer equipo, a pesar de que su vuelta dio que hablar en múltiples ocasiones, sin llegar nunca a concretarse. El conjunto blanquiazul afronta el choque con la necesidad de sumar los tres puntos para mantenerse en la pelea por los primeros puestos de la tabla, mientras que el Mirandés llega en una situación complicada, al borde del abismo de la Primera RFEF.