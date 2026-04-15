Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

Hugo Novoa se estrenará en Riazor siete años después de su adiós a Abegondo

El de Bertamiráns, que perteneció a la generación de Álvaro Carreras, Trilli, Noel López o Dani Barcia, jugará el próximo lunes su primer partido como profesional en el estadio blanquiazul 

Lucía Dávila
Lucía Dávila
15/04/2026 20:13
Hugo Novoa, durante un partido con el Mirandés
Hugo Novoa, durante un partido con el Mirandés
Mirandés
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

El regreso de un canterano siempre tiene algo especial, y todavía más si nunca antes se había estrenado como profesional sobre el césped de la que un día fue su casa. El próximo lunes, el Deportivo recibe al Mirandés en Riazor, equipo donde milita Hugo Novoa, un jugador que durante varios años fue una de las grandes promesas de la cantera blanquiazul. Con tan solo nueve años, llegó a Abegondo procedente del Bertamiráns para seguir su formación y formó parte de una prometedora generación en la que compartió vestuario con futbolistas como Álvaro Carreras, Trilli, Noel López o Dani Barcia. Sin embargo, en 2019, y a pesar de estar todavía en edad juvenil, tomó la decisión de salir del club coruñés para continuar su carrera en el RB Leipzig.

Entrenamiento del Deportivo Cadete
Deportivo cadete temporada 2017-18
Patricia G. Fraga

Allí dio un salto en su formación y confirmó las expectativas que ya generaba en A Coruña. Comenzó en las categorías inferiores del conjunto alemán, en una temporada en la que anotó cinco goles y repartió ocho asistencias, antes de que tuviera que ser suspendida debido a la pandemia. Su gran rendimiento le abrió las puertas del primer equipo, y el 23 de octubre de 2021 debutó en un partido de la Bundesliga a las órdenes de Jesse Marsch, con tan solo 18 años. Entró en el terreno de juego a punto de llegar al descuento y a los tres minutos anotó el tanto definitivo de la victoria ante el Greuther Fürth (4-1).

Tras varios años en Alemania, con debut en la Champions incluido, comenzó a encadenar cesiones. Primero recaló en el Basilea y la campaña siguiente puso rumbo a la liga holandesa para incorporarse al Utrecht, pero en el mercado de invierno regresó a España. Firmó con el Villarreal para militar a préstamo en las filas del filial amarillo, que en ese momento competía en Segunda División, aunque terminaron perdiendo la categoría. A pesar de esto, los problemas físicos condicionaron su continuidad y finalizó el curso con apenas 780 minutos entre ambos clubes.

Estreno en Riazor

La temporada pasada, el Alavés decidió apostar por él y Hugo firmó un contrato hasta 2029 para jugar en Primera División, pero los planes tampoco salieron como esperaba. Tras encadenar varias lesiones, nunca logró encontrar continuidad y solamente participó en cinco partidos, donde apenas jugó 200 minutos. Ahora, cedido en el Mirandés, ha encontrado una nueva oportunidad para reivindicarse. El club jabato, escaparate de jóvenes talentos, le está permitiendo ganar experiencia y madurez en la categoría de plata y recuperar sensaciones en el fútbol profesional. 

Hugo Novoa y el Deportivo vuelven a verse las caras

Más información

La afición blanquiazul se reencontrará este lunes, siete años después, con un jugador que vio crecer en Abegondo, pero que nunca llegó a defender la camiseta del primer equipo, a pesar de que su vuelta dio que hablar en múltiples ocasiones, sin llegar nunca a concretarse. El conjunto blanquiazul afronta el choque con la necesidad de sumar los tres puntos para mantenerse en la pelea por los primeros puestos de la tabla, mientras que el Mirandés llega en una situación complicada, al borde del abismo de la Primera RFEF.

 

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Hugo Novoa, durante un partido con el Mirandés

Hugo Novoa se estrenará en Riazor siete años después de su adiós a Abegondo
Lucía Dávila
Luismi Cruz busca el pase para Stoichkov durante el Almería-Dépor del pasado 17 de eneroTemporada 2025-2026Almería - Deportivo 1-2

Otra oportunidad de oro para que el Dépor abra hueco con el playoff
Israel Zautúa
Quagliata salta ante Puga, durante el enfrentamiento con el Málaga en el último partido del Dépor en Riazor (1-1), el pasado 4 de abril

Dar un salto de calidad en Riazor es la llave del ascenso directo del Dépor
Israel Zautúa
Stoichkov, intentando rematar, ante la mirada de Marta Huerta en segundo plano

La delantera del Deportivo responde desde el banquillo
Dani Fernández