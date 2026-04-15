El Deportivo estudia el cambio de nombre para ser 'da Coruña'

La afición del Deportivo durante un recibimiento al primer equipo masculino esta temporada Carlota Blanco

El Real Club Deportivo quiere dejar de ser de La Coruña para ser 'da Coruña'. La entidad herculina se encuentra actualmente estudiando de qué manera poder modificar su nombre institucional y analizando los trámites legales y de marca que implicaría dicho proceso, vinculado a los actos del 120 aniversario.

La Radio Galega, en su programa 'A Penaltis' anunció ayer martes que el Dépor pasará a llevar el apellido de A Coruña para, así, coincidir con el actual topónimo de la ciudad que representa. Dicha intención ha podido ser confirmada por DXT Campeón.

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Sin embargo, fuentes consultadas por este diario aseguran que el proceso está en marcha y todavía no existe la certeza de que se pueda cristalizar.

Cabe recordar que el cambio de nombre es una iniciativa ampliamente respaldada por la masa social del Deportivo y que fue canalizada de manera pública y oficial por la iniciativa 'Aquí tamén se fala' del IES Rafael Dieste. En una encuesta enviada hace unos meses a parte de sus abonados, el Dépor incluyó una pregunta sobre la aceptación de este cambio de nombre que, ahora, está más cerca de ser una realidad.