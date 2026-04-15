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Dépor

El Deportivo estudia el cambio de nombre para ser 'da Coruña'

El club trabaja en conocer los trámites legales y de marca que implicaría el proceso, vinculado a su 120 aniversario

Sergio Baltar
15/04/2026 13:43
La afición del Deportivo durante un recibimiento al primer equipo masculino esta temporada
La afición del Deportivo durante un recibimiento al primer equipo masculino esta temporada
Carlota Blanco
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El Real Club Deportivo quiere dejar de ser de La Coruña para ser 'da Coruña'. La entidad herculina se encuentra actualmente estudiando de qué manera poder modificar su nombre institucional y analizando los trámites legales y de marca que implicaría dicho proceso, vinculado a los actos del 120 aniversario.

La Radio Galega, en su programa 'A Penaltis' anunció ayer martes que el Dépor pasará a llevar el apellido de A Coruña para, así, coincidir con el actual topónimo de la ciudad que representa. Dicha intención ha podido ser confirmada por DXT Campeón.

O abrupto camiño cara un Dépor da Coruña

Más información

Sin embargo, fuentes consultadas por este diario aseguran que el proceso está en marcha y todavía no existe la certeza de que se pueda cristalizar.

Cabe recordar que el cambio de nombre es una iniciativa ampliamente respaldada por la masa social del Deportivo y que fue canalizada de manera pública y oficial por la iniciativa 'Aquí tamén se fala' del IES Rafael Dieste. En una encuesta enviada hace unos meses a parte de sus abonados, el Dépor incluyó una pregunta sobre la aceptación de este cambio de nombre que, ahora, está más cerca de ser una realidad.

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