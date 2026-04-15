El Deportivo comienza la semana sin Mario Soriano

Patiño y Mario Soriano, durante un entrenamiento del Dépor este curso Carlota Blanco

El Deportivo regresó esta mañana al trabajo para comenzar a preparar una semana inusual, con cinco entrenamientos y sin partido hasta el lunes a las 20.30 horas en Riazor frente al Mirandés.

Tras dos días de descanso, los futbolistas se volvieron a ejercitar en Abegondo en una sesión que consistió en una activación con rueda de pases, un juego de posición y una tarea de posesión.

La noticia estuvo en la ausencia de Mario Soriano. El centrocampista madrileño se entrenó con trabajo individual y fue, junto a David Mella, la única ausencia en la vuelta al césped.

La fatiga comienza a hacerse notar a estas alturas del campeonato. El '21' ha sido titular en todos los partidos de Liga y es el jugador de la plantilla que más minutos acumula. Un total de 3.024.

Su importancia en la medular del conjunto herculino ha llegado hasta tal punto que, para evitar los atascos a la hora de construir, los balones siempre pasan por él. Así se explica el retroceso en su posición, algo que le permite limpiar la salida de balón desde el principio. Jugar cada vez más lejos de la mediapunta no ha minimizado su impacto en área rival. Más bien todo lo contrario. Con cuatro goles y ocho asistencias, es la temporada en la que más dígitos ha firmado.

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Un jugador capital que el cuerpo técnico trata de cuidar al máximo para que pueda afrontar con las máximas garantías el tramo decisivo del curso, con el regreso a Primera División en juego.

Bil Nsongo, más que asentado en el primer equipo, y Noé Carrillo, que acaba de conseguir el ascenso con el Fabril a Primera Federación, también estuvieron a las órdenes del técnico catalán.

El Deportivo realizará este jueves a las 10.30 horas el segundo entrenamiento, con un ojo pendiente en cómo evoluciona Soriano.