Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

El Deportivo comienza la semana sin Mario Soriano

El centrocampista madrileño se ejercitó al margen del grupo

Dani Fernández
Dani Fernández
15/04/2026 14:33
Patiño y Mario Soriano, durante un entrenamiento del Dépor este curso
Patiño y Mario Soriano, durante un entrenamiento del Dépor este curso
Carlota Blanco
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

El Deportivo regresó esta mañana al trabajo para comenzar a preparar una semana inusual, con cinco entrenamientos y sin partido hasta el lunes a las 20.30 horas en Riazor frente al Mirandés.

Tras dos días de descanso, los futbolistas se volvieron a ejercitar en Abegondo en una sesión que consistió en una activación con rueda de pases, un juego de posición y una tarea de posesión.

La noticia estuvo en la ausencia de Mario Soriano. El centrocampista madrileño se entrenó con trabajo individual y fue, junto a David Mella, la única ausencia en la vuelta al césped.

La fatiga comienza a hacerse notar a estas alturas del campeonato. El '21' ha sido titular en todos los partidos de Liga y es el jugador de la plantilla que más minutos acumula. Un total de 3.024.

Su importancia en la medular del conjunto herculino ha llegado hasta tal punto que, para evitar los atascos a la hora de construir, los balones siempre pasan por él. Así se explica el retroceso en su posición, algo que le permite limpiar la salida de balón desde el principio. Jugar cada vez más lejos de la mediapunta no ha minimizado su impacto en área rival. Más bien todo lo contrario. Con cuatro goles y ocho asistencias, es la temporada en la que más dígitos ha firmado.

Luismi Cruz controla el balón en el Huesca-Deportivo

LA LUPA | Huesca 1-1 Deportivo: El inacabado despertar de la hibernación

Más información

Un jugador capital que el cuerpo técnico trata de cuidar al máximo para que pueda afrontar con las máximas garantías el tramo decisivo del curso, con el regreso a Primera División en juego.

Bil Nsongo, más que asentado en el primer equipo, y Noé Carrillo, que acaba de conseguir el ascenso con el Fabril a Primera Federación, también estuvieron a las órdenes del técnico catalán. 

El Deportivo realizará este jueves a las 10.30 horas el segundo entrenamiento, con un ojo pendiente en cómo evoluciona Soriano.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Patiño y Mario Soriano, durante un entrenamiento del Dépor este curso

El Deportivo comienza la semana sin Mario Soriano
Dani Fernández
La afición del Deportivo durante un recibimiento al primer equipo masculino esta temporada

El Deportivo estudia el cambio de nombre para ser 'da Coruña'
Sergio Baltar
Mulattieri, Ximo Navarro y Altimira observan al árbitro en el Deportivo-Málaga

Alerta amarilla en el Deportivo para El Plantío
Lucía Dávila
Yeremay, en el choque con el Albacete

Yeremay, ante el reto colectivo del ascenso y el individual de romper su propio techo
Jorge Lema