Dar un salto de calidad en Riazor es la llave del ascenso directo del Dépor

Quagliata salta ante Puga, durante el enfrentamiento con el Málaga en el último partido del Dépor en Riazor (1-1), el pasado 4 de abril Quintana

El Deportivo depende de sí mismo para retornar a la Primera División ocho años después. El empate del pasado domingo en Huesca (1-1), unido a la derrota del Almería en Santander (5-1), aupó a la escuadra blanquiazul a la segunda posición. De esta forma, el bloque de Antonio Hidalgo afronta los siete últimos peldaños de su escalada hacia la élite instalado en puestos de ascenso directo. Sin embargo, para certificar el objetivo deberá mejorar el rendimiento en Riazor, su asignatura pendiente, donde disputará cuatro de las siete finales que restan a los herculinos para echar el cierre a la liga regular, empezando por su próximo compromiso, el lunes, frente al Mirandés.

Con 32 puntos en 18 desplazamientos, el conjunto deportivista es el mejor visitante de la Segunda División. Nueve triunfos, cinco empates y cuatro derrotas exhibe el cuadro herculino lejos de su feudo, donde supera el rendimiento de sus rivales por el ascenso. El Racing de Santander, líder, y el Burgos, quinto clasificado, son los siguientes mejores visitantes, pero con cinco puntos menos que los coruñeses, aunque, eso sí, han disputado un partido menos fuera.

La regularidad a domicilio es el gran secreto del Dépor de Hidalgo, que, sin embargo, empeora sus cifras cuando juega ante sus aficionados. El equipo blanquiazul es el local más flojo de los ocho primeros clasificados y el único que no alcanza los 30 puntos en su campo, con unas guarismos más acordes a un conjunto de la zona media que de la pugna por el ascenso directo.

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Los deportivistas mejoran sus números de la pasada campaña como locales, pero aún les queda dar un salto de calidad para mostrarse fiables en su feudo y ofrecer la competitividad necesaria para asegurar una de las dos primeras plazas en la recta final del campeonato.

El equipo coruñés apenas sumó 26 puntos en Riazor durante todo el curso 2024-25, el de su retorno al fútbol profesional. Una cifra que le convirtió en el cuarto peor local de la categoría de plata, solo por delante de tres de los cuatro equipos que descendieron a Primera RFEF, Eldense (25), Racing de Ferrol (16) y Cartagena (15), y con dos puntos menos que el otro descendido, el Tenerife (28). Además, a estas mismas alturas de la competición —es decir, cuando había disputado 35 jornadas— también había efectuado diecisiete desplazamientos, como en la presente Liga, y le quedaban por afrontar cuatro de las siete últimas citas en Riazor. Llevaba 22 puntos de 51 posibles en su campo (43,13%) y era el quinto peor local de Segunda.

En esta temporada 2025-26 son 29 los puntos que se ha embolsado el Deportivo en su campo (56,86%), una cifra que le relega hasta la décima posición de Segunda. Y aunque los dos equipos que tiene por delante, el Sporting y el Burgos, han disputado un partido más como locales, seguirían estando por delante, aunque el cuadro coruñés se impusiera el próximo lunes al Mirandés, ya que asturianos y burgaleses suman 33 puntos, cuatro más que el Dépor.

Segunda mejor racha

A pesar del paso adelante en su estadio que necesita dar la escuadra coruñesa en esta recta final de curso para defender su plaza de ascenso directo, los blanquiazules afrontan las últimas jornadas de la competición inmersos en su segunda mejor racha de la temporada en Riazor, ya que encadenan tres partidos en tierras herculinas sin morder el polvo.

Desde la derrota del pasado 8 de marzo contra el Granada (0-2), los deportivistas se han impuesto en casa al Zaragoza (2-1) y al Córdoba (2-0) y han empatado con el Málaga (1-1).

El equipo coruñés registró cuatro victorias y tres empates en sus siete primeros compromisos como local. Subió el telón a los duelos en Riazor con un empate frente al Burgos (0-0). Se impuso en los dos siguientes tests en tierras herculinas al Sporting (1-0) y al Huesca (4-0). Encadenó sendos empates contra el Almería (1-1) y el Valladolid (1-1). Y tumbó a la Cultural Leonesa (3-0) y al Ceuta (2-1). De esta forma, el equipo de Hidalgo sumó quince de los primeros 21 puntos que disputó en su estadio (71,42%).

La trayectoria se torció a raíz de la derrota contra el Castellón (1-3), el 7 de diciembre. Ese tropiezo generó una inseguridad de los blanquiazules en Riazor y, desde entonces, los resultados han sido más pobres. La Real Sociedad B también se llevó los tres puntos del feudo herculino (0-3) en el siguiente compromiso, que fue el último del Dépor como local en 2025.

Los de Hidalgo estrenaron 2026 con un empate frente al Cádiz (1-1), cayeron contra el Racing (0-1), enlazaron dos victorias sobre el Albacete (2-1) y el Eibar (1-0) y luego sufrieron la derrota ante el Granada (0-2) antes de protagonizar la racha actual de tres compromisos en Riazor sin conocer la derrota, con dos triunfos y un empate.

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El mejor local es el Eibar, que ocupa el octavo puesto de la clasificación con 55 puntos, a tres del playoff y a seis del Deportivo. Los armeros fundamentan su fortaleza en Ipurua, donde han conquistado 40 puntos en 18 enfrentamientos.

El mismo número de partidos en La Rosaleda ha disputado el Málaga, que ha conseguido en su feudo 39 de los 60 puntos que luce en la clasificación. De esta forma, al equipo andaluz le esperan cuatro salidas y tres duelos como local en las siete jornadas que cerrarán la competición.

Racing y Almería

El Racing, líder con 65 puntos, y el Almería, tercero, empatado con el Dépor, suman 38 puntos en sus respectivos campos, aunque el primer clasificado ha jugado 18 duelos en El Sardinero y el cuadro andaluz, 17 en su feudo.

El Castellón, sexto clasificado en la competición, es el quinto mejor local de Segunda, ya que exhibe 36 puntos en 17 compromisos en Castalia, mientras que el sexto equipo más potente en su estadio es Las Palmas, que lleva 35 puntos en 18 duelos. El cuadro canario es séptimo en la clasificación general con 57 puntos, a uno del Castellón, que es quien marca el playoff.

También 35 puntos en su casa luce el Ceuta, undécimo en la competición liguera, mientras que el Burgos, quinto clasificado con 60 puntos —a uno del Dépor— ha logrado 33 en El Plantío, donde le quedan tres encuentros por jugar.

Después de la visita del Mirandés a Riazor del próximo lunes, pasarán por el estadio coruñés el Leganés, en la jornada 38, el Andorra, en la 40, y Las Palmas en el duelo que cerrará la liga regular.