Alerta amarilla en el Deportivo para El Plantío

Mulattieri, Ximo Navarro y Altimira observan al árbitro en el Deportivo-Málaga QUINTANA

El Deportivo encara el tramo decisivo de la temporada con una amenaza en la sombra que puede condicionar seriamente los planes de Antonio Hidalgo. A falta de siete jornadas para el final de la Liga, donde ya casi no hay margen de error para esos equipos de la parte alta de la tabla que sueñan con terminar la temporada en otra categoría, los blanquiazules afrontan una situación disciplinaria delicada.

El conjunto herculino llegará al duelo ante el Mirandés el próximo lunes en Riazor (20.30 horas) con cinco futbolistas apercibidos, cuatro de ellos muy importantes durante las últimas jornadas para el técnico catalán. Luismi Cruz, Altimira, Mulattieri y Yeremay Hernández acumulan cuatro amarillas, los tres primeros titulares el pasado domingo en El Alcoraz, además del futbolista canario, que volvió a salir desde el banquillo y firmó su mejor actuación desde su regreso tras la pubalgia. A esta lista se suma José Ángel Jurado, que ha perdido protagonismo en este tramo final del curso y solo ha jugado 19 minutos en las últimas seis jornadas, que tuvieron lugar en el duelo ante el Córdoba en Riazor.

El problema llega además a menos de dos semanas del encuentro ante el Burgos, uno de los últimos duelos directos que les quedan a los deportivistas. El siguiente será ante Las Palmas, ya en la última jornada de competición. Si alguno de los cinco es amonestado ante el cuadro de Miranda de Ebro, se perderá el choque ante los blanquinegros el próximo sábado 25 de abril a las 18.30 horas en El Plantío. Una visita especialmente exigente y clave en la lucha por el ascenso a Primera División. El conjunto dirigido por Ramis se encuentra en un gran estado de forma tras una segunda vuelta prácticamente de sobresaliente en la que solo han perdido dos partidos, ante Racing y Málaga. Actualmente ocupan la quinta posición, en puestos de playoff, y a solo un punto del Deportivo, segundo clasificado tras la derrota del Almería en El Sardinero. Un encuentro de vital importancia para ambos, que los blanquiazules podrían afrontar sin alguna de sus piezas más determinantes.

Pocas alternativas

De hecho, tener que prescindir de futbolistas como Altimira o Luismi ocasionaría un quebradero de cabeza para Antonio Hidalgo, que ya ha tenido que ir ajustando su esquema ofensivo tras la baja de David Mella y la recuperación progresiva de Yeremay. Cristian Herrera ha desaparecido prácticamente de la rotación y, debido a la falta de alternativas, Altimira se ha tenido que reconvertir su posición y actuar como extremo. Desde su llegada a finales de diciembre, el lateral se ha consolidado como una pieza indiscutible y lo ha jugado prácticamente todo como titular.

Además, desde la baja hasta final de temporada del canterano, Luismi, goleador el pasado domingo ante el Huesca, también ha ganado peso en el equipo después de un tramo irregular, volviendo a ser un recurso importante para el técnico catalán. Esta dependencia refleja un serio problema si alguno de los dos causara baja en El Plantío. En paralelo, Mulattieri sigue alternando la punta del ataque con Bil Nsongo, aportando cifras discretas, pero acumula tres goles en lo que va de 2026.

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Otros focos de atención

Más allá de los que ya están apercibidos, el equipo coruñés presenta otros focos de atención: Miguel Loureiro y Giacomo Quagliata, que ya han cumplido ciclo este curso. El cercedense se perdió sus primeros minutos del curso a principios de enero ante Las Palmas y el italiano a finales de febrero contra el Eibar. Ambos han seguido sumando y acumulan ya ocho cartulinas, lo que los sitúa a solo dos de una nueva sanción. En una situación similar se encuentran Lucas Noubi y Ximo Navarro, ambos con tres amarillas, por lo que también están en una posición de alerta en este tramo final.

En este escenario, la gestión de las amonestaciones podría convertirse en una herramienta estratégica. Con jugadores tan determinantes al borde de la sanción, el Deportivo deberá medir muy bien cuándo y cómo asumir ese riesgo. Especialmente teniendo en cuenta que el duelo ante el Burgos se presenta como una auténtica final por el ascenso, mientras que otros compromisos podrían ofrecer un margen algo mayor para las rotaciones.