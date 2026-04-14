Un Deportivo maduro y que madura a sus rivales

Mario Soriano conduce el balón en el Deportivo-Huesca Fernando Fernández

Suena poco popular, pero los partidos hay que trabajarlos. No se trata de no salir a ganar desde el principio, sino de intuir cuál puede ser el mejor camino para acercarse a la victoria. De ser un equipo estable, maduro, capaz de manejarse en el máximo número de escenarios posibles. De disponer de la pluma para escribir el guion y poder cambiarlo cuando toque.

Hacia ese camino apunta el Deportivo, que ha encontrado en los últimos partidos un punto de equilibrio que le está permitiendo mantenerse inmerso de manera constante en los encuentros. Ya no es el conjunto de Antonio Hidalgo un bloque que pierde el control por momentos. Superado en algunos tramos. Incapaz de encontrar respuestas a las preguntas que le plantea el enemigo. Todo lo contrario.

Lo demostró el conjunto coruñés en Huesca, replicando un hilo argumental semejante al que ya había sido capaz de construir contra el Málaga en Riazor una semana antes. Frente al conjunto malacitano, el Dépor aceleró tras el intermedio. Chutó más en una primera mitad (10 remates, por 9 en la segunda) tan bien trabajada como igualada, pero lo hizo con más peligro en el período definitivo (1,05 goles esperados por los 0,44 de antes del intermedio).

Fue un Deportivo más enérgico tras el paso por los vestuarios, que se quitó las cadenas de una manera similar a lo que sucedió en El Alcoraz. Porque en Huesca, el conjunto coruñés elevó su ritmo de juego tras el intermedio.

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Quizá confundió el Deportivo trabajar el choque y minimizar errores en un escenario trampa, frente a un rival que jugaba sin red, con cohibirse demasiado. Porque a sus coherentes dificultades con balón frente a un contrario bien estructurado, sumó un trabajo defensivo que, por no querer sobreexponerse, le acabó convirtiendo en un equipo pasivo.

El resultado fue una primera parte en la que el Dépor apenas sufrió, pues el conjunto de José Luis Oltra apenas remató tres veces —ninguna de ellas a portería y generando un total de 0,10 goles esperados—. Sin embargo, la cruz de la moneda estuvo en ataque, pues el combinado deportivista únicamente encontró la oportunidad de rematar dos veces y acumular un pobrísimo 0,05 en cuanto al gol esperado.

Todo cambió tras el intermedio, cuando el Deportivo comenzó a amenazar de manera constante, especialmente a partir del triple cambio. Si hasta el minuto 56 solo había disparado en tres ocasiones, a partir de entonces lo hizo 14 veces para generar 0,81 goles esperados. La cifra no es altísima, pues el rival apenas concedió situaciones de gol claras. Pero fue suficiente para llamar a la puerta con insistencia y acabar irrumpiendo tras el chutazo de Luismi Cruz, que daba ventaja al equipo coruñés en el minuto 73.

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Control, aceleración y pegada. Un método igual de válido que cualquier otro para imponerse y que ya se vio también en El Molinón, aunque en este caso por exigencias del guion. Frente al Sporting, fue el resultado el que obligó al equipo coruñés a dar un paso más, con igual éxito. Algo que también pasó en el Alfonso Murube ante el Ceuta. Reacción a un tanto inicial en la primera parte y empuje tras el intermedio hasta encontrar el 1-2, ya sobre la bocina.

No es, sin embargo, la única forma que el Dépor está desarrollando para meterle mano a sus rivales. Porque contra el Córdoba en Riazor fue el empuje inicial el que le ayudó a encaminar el choque.

El mejor en los finales

De esta manera, con un nuevo tanto en el tramo final del partido, el Dépor se afianzó como el mejor equipo de los ocho que a día de hoy parece que opositarán al ascenso en cuanto a la producción de dianas más allá del minuto 60.

Ningún aspirante a Primera División marca un porcentaje mayor de sus tantos una vez rebasa la frontera de la hora de juego. Porque de los 53 goles que se reflejan en el contador del Dépor, 25 han llegado a partir del minuto 60. Es decir, un 47%.

El que más cerca le sigue en esta faceta es el Racing de Santander, con un 43% (31 de 72). Y en el lado opuesto se sitúa Las Palmas, con un 24% (11 dianas de 45 totales).

Y es que lo ideal sería imponerse desde el inicio. Pero si no es posible, este Dépor también puede aplicar paciencia. Es más maduro y sabe madurar a sus rivales.