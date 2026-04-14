El talismán de Ximo Navarro ya alcanza el pleno al 15

Ximo Navarro hace un gesto de ánimo a su llegada a Riazor, durante un recibimiento de la afición Carlota Blanco

Si Ximo Navarro es titular, el Deportivo no pierde. No se trata de una ley escrita, pero sí se ha convertido en tendencia. Porque desde febrero del 2025, cada vez que el lateral derecho ha formado parte del once inicial blanquiazul, el cuadro coruñés no ha perdido.

El futbolista nacido en Granada y vinculado a las Islas Baleares es talismán para su equipo. Y el amuleto ya alcanza los 15 encuentros, después del empate del conjunto blanquiazul en Huesca.

La de El Alcoraz fue la novena igualada en esta quincena de partidos, de los que los seis restantes se cuentan por victorias. Y es que tras caer en Elda, precisamente ante José Luis Oltra —el actual técnico del equipo altoaragonés—, el Deportivo empató 0-0 contra el Huesca de Antonio Hidalgo, ganó en Oviedo con un tanto postrero de Navarro, igualó en casa contra el Córdoba, firmó tablas en Castellón y empató contra el Cartagena, en un partido en el que el conjunto herculino tuvo que jugar con uno menos por expulsión del propio Ximo, que se lesionó en la acción.

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Esa fisura en las vértebras lumbares fue su punto y final a la temporada. Pero la racha, que por aquel entonces era de cinco encuentros como invicto, se ha multiplicado ya por tres. Porque después de superar esa dolencia traumática y una lesión muscular que le apartó de la pretemporada, Ximo recuperó la titularidad en la jornada 4 y hasta la 8. Ahí sumó tres victorias y dos igualadas más el Dépor (1-0 contra el Sporting, 1-5 contra el Mirandés, 4-0 frente al Huesca y 1-1 ante Eibar y Almería).

Entonces llegó una nueva lesión en el tendón isquiotibial que apartó del once a Ximo durante 22 jornadas, hasta que en Ceuta volvió a la alineación de Hidalgo, de la que solo se cayó en las rotaciones intersemanales ante el Córdoba. Regresó contra el Málaga y repitió frente al Huesca para alcanzar el pleno al 15. Quizá su ascendencia tenga que ver con algo más que la superstición.