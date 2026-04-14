El Deportivo-Leganés abrirá mayo en Riazor con un horario poco habitual

Mulattieri,en el momento en el que cabecea el balón y marca ante el Leganés en el choque de ida Fernando Fernández

Ya hay horario confirmado para la jornada 38 de LaLiga Hypermotion. El Deportivo recibirá al Leganés el viernes 1 de mayo a las 18:30 horas en el Estadio de Riazor. La elección de este horario, muy poco habitual durante la temporada, se debe a que ese día es festivo nacional. Antes del choque ante el conjunto pepinero, al equipo blanquiazul le tocará recibir este lunes a las 20.30 horas al Mirandés, y visitar al Burgos en El Plantío, en otro duelo exigente, sumergidos ya en la recta final de la competición. Y es que, tras la visita de los madrileños, tan solo restarán cuatro semanas para la conclusión del campeonato.

El Dépor afronta este tramo decisivo con el objetivo claro de pelear por el ascenso a Primera, en una lucha que se prevé muy ajustada hasta el final. Por su parte, el Leganés se encuentra en una posición relativamente tranquila en la tabla, aunque sin margen para relajarse, y en este momento mantiene una distancia de ocho puntos respecto a los puestos de descenso.

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Riazor vivirá otra tarde grande, con una fecha que invita a que se registre una gran entrada en el estadio coruñés y un ambiente propio del momento que atraviesa el calendario. El partido podrá seguirse a través del canal oficial de LaLiga Hypermotion y de Orange 2.

Horarios confirmados

Jornada 36: Deportivo-Mirandés, lunes 20 de abril a las 20.30 horas

Jornada 37: Burgos CF - Deportivo, sábado 25 de abril a las 18.30 horas