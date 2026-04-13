Unos de Nuevo | Así vimos el Huesca 1-1 Deportivo

El Deportivo dejó escapar un punto ante el Málaga después de adelantarse en el electrónico con una diana de Luismi Cruz. En el minuto 90, Carrillo aprovechó un error de Patiño para devolver las tablas al partido. A pesar del empate, el conjunto coruñés regresa a puestos de ascenso directo merced a la derrota del Almería en El Sardinero.