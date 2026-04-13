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Dépor

Unos de Nuevo | Así vimos el Huesca 1-1 Deportivo

Lucía Dávila, Xurxo Gómez, Jorge Lema y Bea Arrizado analizan el empate del conjunto blanquiazul en El Alcoraz

Esther Durán
13/04/2026 14:41

El Deportivo dejó escapar un punto ante el Málaga después de adelantarse en el electrónico con una diana de Luismi Cruz. En el minuto 90, Carrillo aprovechó un error de Patiño para devolver las tablas al partido. A pesar del empate, el conjunto coruñés regresa a puestos de ascenso directo merced a la derrota del Almería en El Sardinero.

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Agencias