Martín Ochoa recupera en O Couto el gol perdido

Martín Ochoa, durante el partido ante el Lugo Ourense CF

Desde su llegada al Ourense CF el pasado mes de enero, la temporada de Martín Ochoa ha dado un giro radical. El delantero ha logrado recuperar su mejor versión y este sábado volvió a demostrarlo, siendo clave en la victoria de su equipo ante el Lugo. El riojano llegaba al duelo ante los lucenses en un momento dulce después de abrir la lata la pasada jornada ante el Real Avilés, aunque su tanto no sirvió para llevarse la victoria.

Este fin de semana ejecutó a la perfección la conocida ‘ley del ex’ y firmó un doblete con el que suma ya cinco tantos en poco más de tres meses desde su llegada a O Couto. El primero llegó ya cumplida la media hora de juego y con ventaja por la mínima en el marcador. Ochoa cabeceó un centro de Aranzabe y mandó el balón al fondo de la red. Ya en la segunda mitad, volvió a aparecer para rematar una buena jugada de Sergio Benito, hacer el cuarto y dejar el partido prácticamente visto para sentencia. El Lugo no se dio por vencido y recortó distancias, pero el duelo terminó 4-2 y el Ourense se llevó los tres puntos.

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De esta forma concluyó un gran partido para el atacante, que completó 70 minutos a gran nivel antes de ser sustituido, dejando una actuación que confirma su gran momento de forma. Durante la primera vuelta militó en las filas del Arenteiro, donde comenzó siendo importante, pero perdió protagonismo con el paso de las semanas y solo consiguió firmar un gol antes de marcharse de O Carballiño.

Por su parte, Adrián Guerrero fue suplente por segunda jornada consecutiva y saltó al campo cumplida la hora de juego, antes de que llegaran los dos tantos del conjunto visitante.

El resto de cedidos

Luis Chacón (Cultural Leonesa). Nuevo golpe para el equipo dirigido por Rubén de la Barrera. Chacón fue titular en la derrota ante el Granada, donde el conjunto leonés no fue capaz de darle la vuelta al tanto de Rubén Alcaraz de penalti en el minuto 5. Situación crítica para la Cultural, que se sitúa último en la tabla.

Petxarroman (Andorra). El Andorra venció por la mínima en su visita al Cádiz y firmó su cuarta semana consecutiva sin perder. El lateral vasco saltó al verde a falta de un cuarto de hora para el final para ayudar a defender el resultado.

Bouldini (Granada). El Granada venció a la Cultural Leonesa, pero el delantero marroquí se quedó en el banquillo y cumplió mes y medio sin entrar en los planes de Pacheta.

Jairo Noriega (Racing de Ferrol). Dura derrota para el Racing que perdió 0-5 ante el Real Madrid Castilla en A Malata. El coruñés fue suplente y entró en el descanso cuando el marcador ya reflejaba un contundente 0-4.

Diego Gómez y Rubén López (Pontevedra). Ambos fueron titulares y firmaron un gran partido en la importante victoria del Pontevedra ante la Ponferradina (3-1), con la que vuelven a puestos de playoff. Rubén disputó todo el encuentro en el doble pivote granate, y Diego fue sustituido en el 76, cinco minutos después de asistir a Alain Ribeiro para que este subiera el tercero al marcador y firmara su hat-trick.

Kevin Sánchez (Cartagena). Kevin salió de inicio en la victoria por la mínima ante el Antequera, y provocó el penalti con el que los albinegros se llevaron los tres puntos. A falta de seis jornadas para el final de la competición regular, el Cartagena firmó su tercer triunfo consecutivo para situarse a tan solo un punto del playoff.