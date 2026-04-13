Las tres claves del Huesca-Dépor, por Álex Suárez

Ximo, con el balón, en el duelo con el Huesca Fernando Fernández

Estas son las tres claves del técnico Álex Suárez tras el empate ante el Huesca (1-1).

Falta de agresividad inicial

Un Dépor reconocible con la entrada de Barcia por Noubi. Ritmo muy lento, con poca profundidad y demasiado previsible. El Huesca estaba cómodo en bloque medio-bajo y acabó dominando el primer tiempo. A estas alturas de la temporada no se pueden regalar tantos minutos a un rival en descenso. La puesta en escena debe ser más ambiciosa y con más energía.

Cambios con mensaje

La entrada de Yere, Bill y Riki mejora de inmediato al Dépor. Empezó a inclinar el Alcoraz y a acumular llegadas y córners. La profundidad por bandas está dando mucho resultado este año. En esta ocasión Quagliatta percute una vez más tras pase de ‘Yere ‘y Luismi finaliza. Tras varios avisos llega el premio.

Saber cerrar los partidos

Cuando estás por delante con un marcador tan corto es muy importante saber gestionar el final. Los especialistas defensivos deben estar en el campo, ser contundentes y estar en posiciones naturales. Una mala decisión de un Patiño fuera de posición en una zona crítica lleva al empate. Se pudo hasta perder aunque también Yeremay chutó al palo en la continuación de la jugada. Es una pena no sumar de tres pero hay que seguir. El objetivo está muy cerca y al mismo tiempo se complica más.