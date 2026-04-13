La penitencia de José Gragera llega a su fin 114 días después

José Gragera en el Huesca-Deportivo en El Alcoraz FERNANDO FERNÁNDEZ

Tras casi cuatro meses en el ostracismo, José Gragera se volvió a vestir de corto el pasado domingo en El Alcoraz. El mediocentro reapareció después de acumular quince jornadas consecutivas de Liga sin disputar ni un solo minuto, poniendo fin a una larga ausencia que se había prolongado durante todo 2026.

La última vez que el asturiano había pisado un terreno de juego se remontaba al 20 de diciembre de 2025, cuando entró en el descanso frente al Andorra en sustitución de José Ángel Jurado, que había visto la tarjeta amarilla muy pronto. Desde entonces, desapareció completamente de los planes de Antonio Hidalgo y le tocó ver cómo todos sus compañeros en la medular tenían protagonismo por delante de él. “José es un profesional espectacular que está aceptando una situación muy difícil. Hay que destacar su día a día, cómo entrena, cómo compite, cómo espera su oportunidad. Es jodido tomar ese tipo de decisiones. Trato de buscar lo mejor para el equipo. Está entendiendo bien el rol, hay momentos mejores y peores, pero tiene las mismas opciones que sus compañeros”, explicó el técnico catalán a finales de marzo en rueda de prensa.

José Gragera desaparece de los planes de Hidalgo Más información

Y la espera terminó el pasado fin de semana, concretamente en el minuto 89 del duelo ante el Huesca. Con el Deportivo tratando de defender el 0-1 que iluminaba el marcador después del tanto de Luismi Cruz, Hidalgo decidió dar entrada a Gragera en busca de un control en la medular que ya había tratado de conseguir primero con Riki y poco después de cumplirse el 80 con el cambio de Charlie Patiño. El inglés no estaba teniendo su mejor día y, apenas un minuto antes del gol de Carrillo que supuso el empate, llamó al asturiano. Un regreso breve, en el que se notaron los meses sin ritmo competitivo y en el que le tocó actuar en un contexto exigente pero significativo en lo personal tras meses de inactividad.

Sin minutos en 2026

Su fichaje fue uno de los que generó más expectación tras llegar el pasado verano en calidad de cedido por el Espanyol. Formado en la cantera del Sporting, donde creció desde benjamín hasta debutar con el primer equipo, su experiencia tanto en la categoría de plata como en Primera con el club catalán le convirtió en uno de los movimientos más ilusionantes de un Deportivo que comenzaba un nuevo curso con el objetivo de regresar a la élite. Tuvo un inicio prometedor en el que fue titular en las tres primeras jornadas ligueras, pero cuando parecía asentado como una pieza clave en el centro del campo blanquiazul, una lesión muscular en el bíceps femoral le obligó a parar durante cinco semanas.

Regresó ante el Málaga, directo al once titular, y lo fue también en la siguiente cita ante el Racing en El Sardinero, pero entró en un período irregular y su protagonismo fue disminuyendo. Hidalgo decidió apostar por un doble pivote con Villares y José Ángel, mientras que, con el paso de las semanas, la consolidación de Mario Soriano en la base y la llegada en invierno de Riki Rodríguez redujeron aún más sus opciones.

Con el último partido de 2025 en El Principado llegó también su último servicio hasta el pasado domingo. Cuatro días antes del encuentro contra el Andorra, había sido titular en Copa frente al Mallorca. Pero desde que el árbitro señaló el final del partido ante el conjunto tricolor, Gragera desapareció por completo y tampoco participó en octavos del torneo copero en el que el cuadro coruñés se midió al Atlético de Madrid, viendo cómo incluso el fabrilista Noé Carrillo ganaba protagonismo.

Ahora, el asturiano ha puesto fin a meses complicados en su carrera profesional, y queda por ver si esta reaparición tendrá continuidad en las próximas jornadas o si se quedará en un episodio puntual.