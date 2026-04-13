LA LUPA | Huesca 1-1 Deportivo: El inacabado despertar de la hibernación

Luismi Cruz controla el balón en el Huesca-Deportivo Fernando Fernández

Quizá no era el plan más valiente. Pero desde luego, era un plan válido. Y estuvo a punto de salir bien. Probablemente ese ritmo bajo de un Deportivo tan plano e incapaz de superar la sólida estructura rival como indeciso a la hora de incomodar al contrario en defensa no era lo que buscaba Antonio Hidalgo. Pero lo cierto es que ese letargo provocó que no pasase nada durante la primera mitad y colocó al Dépor en buena predisposición para lograr la victoria en cuanto los cambios le permitieron acelerar.

El cuadro deportivista reaccionó a lomos de Riki Rodríguez, Yeremay Hernández y Bil Nsongo. Cambió el ritmo. Anotó e hizo bueno todo lo desarrollado hasta entonces. La cosa estaba a punto de salir bien. Porque justo cuando el reloj enfilaba irremediablemente el minuto 90, era el Deportivo el que mandaba en el marcador. Lo hacía, además, sin demasiado atisbo de sufrimiento. Con un Huesca que empujaba, pero no estresaba.

Tenía el cuadro blanquiazul en la mano una victoria que, probablemente, se hubiese analizado como ‘de campeón’. Porque habría tenido esa capacidad de picar piedra en un partido arisco durante casi una hora para, entonces, agitar el choque y ponerse por delante. Pero un error individual difícil de ver en un conjunto dominante en la categoría transformó en un empate un triunfo tan poco brillante como autoritario. La dictadura del resultado.

Difícil progresar

José Luis Oltra, perro viejo, desarrolló un interesante plan para incomodar la construcción de juego del Deportivo. A partir de un bloque medio que partía de una estructura de 4-1-4-1 y era muy zonal para no desordenarse, el Huesca logró cortocircuitar casi todas las vías de progresión del combinado deportivista.

El Deportivo, con Mario Soriano lateralizado, no encuentra vías para progresar. La circulación es lenta y el Huesca, pasivo para no desestructurarse, llega a bascular y genera superioridad en la zona de balón. No hay forma de atacar hacia delante si el rival no ‘salta’ y tú no lo movilizas.

Fue capaz de no desestructurarse, temporizar y hacer dudar a un Deportivo que comenzó juntando a Villares y a Mario Soriano en un doble pivote por delante de los centrales. No tuvo éxito ese plan inicial, pues no le servía para superar más que tímida oposición del punta Enol. Entonces, acabó transformando su salida en un 3+1 que tampoco encontró soluciones, pues el capitán estaba lejos de dotar de fluidez al juego. Cuando el balón iba sobre él para provocar que el contrario se movilizase hacia la pelota y pudiese aparecer alguien libre fuera, el '8' no agilizaba por miedo a la pérdida se perdía el efecto.

La escuadra coruñesa apenas encontraba el eje vertical y su horizontalidad era fácilmente defendida por un Huesca que llegaba fácilmente a los costados. El balón se movía lento. No había superioridades en ningún lado.

Soriano conecta con Villares para que el Huesca se cierre sobre él y Ximo reciba más fácil. Pero el capitán, que puede conectar de primeras con el lateral (solo con las manos abiertas), controla mal y pierde la opción del dentro-fuera

Sobrecargar al pivote

No estaba nada cómodo el Dépor, que únicamente era capaz de salir con cierta fluidez y prometedora intención cada vez que su rival se atrevía a presionarle de verdad.

Ahí, cuando el cuadro deportivista atraía al contrario y le hacía ‘saltar’, encontraba el espacio a espaldas de sus primeras líneas con los apoyos de Mulattieri o Stoichkov, descolgándose de unos centrales que no terminaban de perseguirles, o las apariciones de Luismi Cruz.

El Deportivo buscaba sobrecargar la zona del pivote, donde Jesús Álvarez se encontraba solo. Pero para ello, debía hacer saltar a un Huesca que no solía ir hacia delante. En la acción lo logra y Mario Soriano atrae a Álvarez para aclarar la zona a Stoichkov y Cruz, que no son perseguidos.

La intención era evidente. El Deportivo intuía que la debilidad del rival estaba a los costados de Jesús Álvarez, único pivote rival. Y trató de sobrecargar esa zona en cuanto tuvo ocasión. Fueron pocas las posibilidades de dibujar ese pase entre líneas. Pero cuando sucedieron, faltó mucho acierto individual... en la primera parte.

La confusión

No estuvo nada fluido el Deportivo en ataque durante la primera mitad. Lento y poco móvil, no salió de ese letargo ni atacando la profundidad ni a través de un juego directo que fue absolutamente improductivo. Por su incapacidad de encontrar el espacio sobre el que jugar, por sus dificultades para ganar duelos y por su incompetencia para hacerse con las segundas jugadas.

Sin embargo, gran parte de su pobre primera mitad se puede explicar también a partir del plan defensivo del equipo. Porque el conjunto herculino confundió temporizar con ser cómodo. Y acabó pareciéndose mucho más a su versión más pasiva, habitual durante gran parte del curso, que al conjunto que construyó sus grandes partidos ante Córdoba y Málaga a partir de su capacidad para morder al rival.

El Huesca junta a cuatro futbolistas por dentro y hace dudar al Deportivo. En la imagen, Jordi Martín acude a recibir de Jesús Álvarez. Villares no ‘salta’ a por él sino que se queda a medio camino, mientras Alti tampoco lo hace porque no quiere alejarse de Alonso (esquina inferior). Hay pase fácil a Portillo, que recibe a espaldas de Soriano.

No sucedió lo mismo frente al Huesca porque el Dépor no entendió cómo cambiar el ritmo a partir de los primeros pases del Huesca. El cuadro altoaragonés encontró la fórmula para hacer dudar al Dépor a partir de juntar a muchos futbolistas en el carril central. A los dos centrales se les aproximaba el pivote Jesús Álvarez, mientras Mier, Portillo y Jordi Martín partían de una altura superior.

Eran demasiadas referencias para un Deportivo, que se estructuraba en un 4-4-2 que ante la transparente labor de su primera línea, acababa optando por protegerse y no ‘saltar’.

Así, no era solo que el equipo herculino no fuese capaz de recuperar alto o ensuciar la jugada, es que se acababa hundiendo. Porque el Huesca tenía la suficiente paciencia como para circular hasta encontrar al hombre libre en corto o bien acabar jugando en largo sobre sus atacantes e intentar ganar la disputa o la segunda jugada.

Ni siquiera el cambio de perfiles de Mario por Villares para colocar al capitán más cerca de Portillo sirvió para neutralizar la superioridad numérica del Huesca. Los locales lograban que el andaluz recibiese casi siempre solo, mínimamente acostado su sector izquierdo, para hacer progresar al Huesca con cierta facilidad y neutralizar cualquier intento de incomodar a un Deportivo que se quedaba a medias.

Hacia delante

“Nos costó ajustar la presión en la primera parte”, reconocía Hidalgo tras el partido. Así fue, pero todo cambió tras el descanso. Porque el cuerpo técnico reestructuró su posicionamiento defensivo inicial en los reinicios del rival para convertirse en un equipo mucho más agresivo. Más coherente con lo visto últimamente.

El cebo funciona en la segunda mitad, en cuanto el Huesca ya no puede construir con fluidez e intenta recuperar el balón yendo hacia delante. Soriano y Barcia atraen a Luna y a Mier, que sombrean pero permiten el pase. Con Álvarez fijado por Stoichkov, Luismi aparece solo entre líneas para recibir el pase vertical a espaldas de cinco jugadores.

El 4-4-2 se convirtió en un 4-1-3-2 en el Altimira ya no se emparejaba con Julio Alonso —que había sido capaz de eliminarle de la ecuación en el primer acto cogiendo altura y arrastrándolo—, sino que se situaba en un espacio intermedio que le permitía llegar a incomodar si el pase era sobre ese lateral, pero también vigilar los descensos de Portillo que habían hecho tanto daño.

Mientras, Mario Soriano ‘saltaba’ sobre Jesús Álvarez y el empuje de los defensas minimizaba la soledad de Villares (luego Riki) en la zona media. Así, con los centrales pendientes de salir de zona si era preciso, el pivote podía abarcar más campo y decidir con quién emparejarse en caso de balón largo.

Precisamente este juego directo pasó a ser prácticamente el único recurso del Huesca para salir desde atrás. El Dépor sí supo controlarlo y a partir de ahí comenzó a ganar terreno en el partido. Ya no era todo defender. Recuperaba la pelota más rápido y podía disponer de ella no solo antes, sino en zonas que no le implicasen sacar el balón jugado de manera constante desde atrás.

Cebar para progresar

La presión ayudó a mejorar al Deportivo, pero fue también su notable evolución con balón la que hizo acabar por llevarse el encuentro a su terreno.

El cebo funciona en la segunda mitad, en cuanto el Huesca ya no puede construir con fluidez e intenta recuperar el balón yendo hacia delante. Soriano y Barcia atraen a Luna y a Mier, que sombrean pero permiten el pase. Con Álvarez fijado por Stoichkov, Luismi aparece solo entre líneas para recibir el pase vertical a espaldas de cinco jugadores.

Clave fue también que el Huesca, al que no le valía el empate, diese un paso adelante. El equipo de Oltra abandonó la pasividad que tantos problemas le había generado al Deportivo. Fue a buscar a su rival y el conjunto blanquiazul le puso el cebo en el que acabó cayendo.

Ese señuelo fue casi siempre Mario Soriano. Lateralizado sobre el sector zurdo de manera constante como Portillo hacía en el lado opuesto, el madrileño atraía a Mier y generaba un constante aclarado para encontrar vía libre hacia Luismi Cruz, que aparecía para recibir entre líneas casi siempre en solitario.

La acción del 0-1, con Yeremay recibiendo más cerca de banda y Quagliata interpretando que debe acudir al carril intermedio. No solo se posiciona el italiano, sino que le ofrece una solución al espacio mientras es Bil quien acude al apoyo. El lateral gana la acción y mete el pase atrás, donde llega Luismi, situado en la imagen en el costado opuesto como el más alejado.

Luego llegó la entrada de Riki, Yeremay y Nsongo, que terminó de darle al equipo no solo soluciones en profundidad, sino precisión en la combinación en corto y coralidad. Coherencia. Intimidación por los dos pasillos exteriores. Ya no solo se podía atacar por la derecha, sino también por el perfil zurdo, en el que Quagliata encontraba en el ‘10’ un socio.

Así sucedió en el gol. Con el canario pegado a la cal, el italiano pudo aparecer en el carril intermedio y amenazar en vertical. Pase perfecto al espacio, centro atrás y remate de un futbolista llegado de segunda línea.

Liberto sobrecarga el perfil derecho del Deportivo, en el que hay un 3vs3 que permite que el extremo reciba al espacio sin marca, pues Loureiro prioriza proteger el área, donde Patiño está bien posicionado para defender a Carrillo, pero falla en la decisión de controlar, en la ejecución y en la velocidad de reacción

Lo más difícil estaba hecho. Pero una sobrecarga en la banda derecha del Dépor permitió al Huesca centrar y empatar en una jugada que no llevaba a nada. Había densidad en el área para evitar que el centro fuese sinónimo de peligro. Pero Patiño, como Villares una semana antes, se equivocó y abrió la puerta a un Huesca 1-1 Deportivo que dejó el despertar en inacabado.