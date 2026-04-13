Eddahchouri se pierde en lo más profundo del banquillo

Zakaria Eddahchouri durante un partido en Riazor Quintana

“Zaka tiene un alma competitiva increíble. Quiere jugar todos los minutos. Seguro que no estará del todo contento. Pero lo que yo veo en los entrenamientos, en el banquillo, cómo trabaja en el día a día, me deja tranquilo, porque eso lo hace un profesional intachable. Le tengo mucho respeto, porque nos ha dado muchísimo y nos dará”.

Esas fueron las palabras que Antonio Hidalgo dedicó al delantero neerlandés antes de empatar (1-1) en su visita en el Alcoraz y de dejarle sin minutos por tercer partido consecutivo.

No atraviesa un momento de esplendor el segundo máximo realizador del Deportivo esta temporada. Más bien todo lo contrario. Zakaria Eddahchouri ha perdido por completo la etiqueta de titular que vistió durante gran parte del curso y que le sitúan todavía como el punta que más veces ha salido en el once inicial.

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La situación ha cambiado radicalmente para el ‘9’ blanquiazul. Ha pasado de impulsar al equipo en el tramo inicial de la temporada con goles a ser suplente en las fechas en las que el equipo se juega el ascenso a Primera División.

Muy atrás queda el mes de octubre, cuando recibió el premio de mejor jugador del mes de LaLiga Hypermotion mientras Riazor le aplaudía.

Es evidente que el preparador catalán ha perdido la confianza en él. Los nueve tantos anotados en el pasado ya no sirven, en gran parte porque hay dos delanteros más que ahora sí marcan las diferencias y se reparten entre ellos el pastel.

La guerra de mínimos durante una fase del año le mantuvo en los puestos de arriba, pero el asentamiento de Bil Nsongo con el primer equipo cambió las reglas del juego. Desde que el punta camerunés debutó como titular en Ceuta, Eddahchouri se ha quedado sin jugar en cuatro de los seis partidos disputados.

Un antes y un después muy marcado que tan siquiera la asistencia contra el Real Zaragoza en el gol de Mulattieri y el nuevo dibujo, con dos delanteros, han hecho cambiar de opinión a Antonio Hidalgo.