Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

Eddahchouri se pierde en lo más profundo del banquillo

El delantero neerlandés se quedó sin jugar ni un solo minuto por tercer partido consecutivo

Dani Fernández
Dani Fernández
13/04/2026 22:49
Zakaria Eddahchouri durante un partido en Riazor
Zakaria Eddahchouri durante un partido en Riazor
Quintana
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

“Zaka tiene un alma competitiva increíble. Quiere jugar todos los minutos. Seguro que no estará del todo contento. Pero lo que yo veo en los entrenamientos, en el banquillo, cómo trabaja en el día a día, me deja tranquilo, porque eso lo hace un profesional intachable. Le tengo mucho respeto, porque nos ha dado muchísimo y nos dará”.

Esas fueron las palabras que Antonio Hidalgo dedicó al delantero neerlandés antes de empatar (1-1) en su visita en el Alcoraz y de dejarle sin minutos por tercer partido consecutivo.

No atraviesa un momento de esplendor el segundo máximo realizador del Deportivo esta temporada. Más bien todo lo contrario. Zakaria Eddahchouri ha perdido por completo la etiqueta de titular que vistió durante gran parte del curso y que le sitúan todavía como el punta que más veces ha salido en el once inicial.

Mulattieri se abraza con Stoichkov mientras Eddahchouri corre con el peto

Los vasos (no) comunicantes entre Mulattieri y Eddahchouri

Más información

La situación ha cambiado radicalmente para el ‘9’ blanquiazul. Ha pasado de impulsar al equipo en el tramo inicial de la temporada con goles a ser suplente en las fechas en las que el equipo se juega el ascenso a Primera División.

Muy atrás queda el mes de octubre, cuando recibió el premio de mejor jugador del mes de LaLiga Hypermotion  mientras Riazor le aplaudía.

Es evidente que el preparador catalán ha perdido la confianza en él. Los nueve tantos anotados en el pasado ya no sirven, en gran parte porque hay dos delanteros más que ahora sí marcan las diferencias y se reparten entre ellos el pastel.

La guerra de mínimos durante una fase del año le mantuvo en los puestos de arriba, pero el asentamiento de Bil Nsongo con el primer equipo cambió las reglas del juego. Desde que el punta camerunés debutó como titular en Ceuta, Eddahchouri se ha quedado sin jugar en cuatro de los seis partidos disputados.

Un antes y un después muy marcado que tan siquiera la asistencia contra el Real Zaragoza en el gol de Mulattieri y el nuevo dibujo, con dos delanteros, han hecho cambiar de opinión a Antonio Hidalgo.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Zakaria Eddahchouri durante un partido en Riazor

Eddahchouri se pierde en lo más profundo del banquillo
Dani Fernández
Luismi Cruz controla el balón en el Huesca-Deportivo

LA LUPA | Huesca 1-1 Deportivo: El inacabado despertar de la hibernación
Xurxo Gómez
Martín Ochoa, durante el partido ante el Lugo

Martín Ochoa recupera en O Couto el gol perdido
Lucía Dávila
José Grangera en el Huesca-Eibar de El Alcoraz

La penitencia de José Gragera llega a su fin 114 días después
Lucía Dávila