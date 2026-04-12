Oltra: “Las pequeñas metas no son suficiente”

Instante del duelo entre Huesca y Deportivo FERNANDO FERNÁNDEZ

José Luis Oltra, míster del Huesca, destacó el valor de la igualada ante el Dépor, un resultado que no le permite a su club obtener oxígeno por la salvación.

Oportunidades locales. "he sentido lo que todo el mundo, pena y rabia, por no hacer la remontada, porque nos hacía mucha falta. He sentido alivio en el palo de Yeremay. Creo que el equipo ha competido muy bien y es para estar orgullosos. La gente quiere ganar pero hemos estado muy bien. Hay mucho mérito del rival, de los cambios que hace Antonio y los jugadores que pone en el campo. Nuestra afición es buena y el equipo lo ha dejado todo en el campo. Prefiero quedarme con lo positivo y tenemos que ir a Eibar a ganar".

Solo siete partidos restantes. "Ganar es una ilusión pero competir es una obligación, ganar no depende solo de nosotros pero competir sí, hemos estado bien todo el partido. Son sensaciones agridulces porque nos falta un pasito y un puntito de suerte. Vamos consiguiendo pequeñas metas pero no es suficiente. Vamos en la línea correcta, pero el margen es muy escaso".

Al Dépor se le escurre el triunfo sobre la bocina en El Alcoraz (1-1) Más información

Motivos para la esperanza. "Nos tenemos que agarrar a que tenemos que ganar partidos, el equipo quiere pero en momentos emocionalmente no hemos estado como deberíamos. El equipo que teníamos delante era de gran nivel y hemos hecho un partido incómodo para ellos".

El rival. "Yeremay es el jugador más desequilibrante de la categoría, el golpeo es de un nivel muy alto. Han sacado a jugadores muy buenos en la segunda parte, como él o Nsongo; el Deportivo dispone de un gran potencial".