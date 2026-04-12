La previa | Malos tiempos para los sentimientos

Imagen del Deportivo-Huesca de Riazor esta temporada QUINTANA

La primavera es para muchos la época más bonita del año. Los días crecen, el tiempo mejora y todo el mundo parece estar de mejor humor. Es tiempo de alegría y, con el verano a la vuelta de la esquina, también para que las emociones estén a flor de piel. En el fútbol se añade a la coctelera que son estos los meses donde se deciden las cosas en la mayoría de competiciones. Donde llega el drama. Es quizá por eso que para muchos, cuando se inaugura la página de abril y hasta bien entrada la de junio, apenas hay espacio para los sentimientos. Solo quedan los negocios y la frialdad de encarar los partidos sin conocer a nadie. Únicamente mirando el resultado.

Con este escenario, a nadie se le escapa que no será fácil el encuentro que esta tarde afrontan varios de los protagonistas del Huesca-Deportivo (16.15h) a los que El Alcoraz les traerá recuerdos agradables. Como blanquiazules regresan Miguel Loureiro, Álvaro Ferllo y un Antonio Hidalgo que llegó para salvar al equipo del descenso y acabó convirtiéndolo en aspirante a playoff. En el banquillo de enfrente estará José Luis Oltra, que todavía hoy mantiene en su poder el récord de puntos de Segunda División tras el ascenso que firmó en 2012 dirigiendo al conjunto coruñés. Es muy probable que la nostalgia invada al técnico valenciano, que precisamente puso la primera gran pica de su éxito como deportivista con un triunfo en terreno oscense.

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Mucho ha cambiado la situación para ambos técnicos, que hoy tratan de conseguir lo que uno y otro lograron en el banquillo rival. Hidalgo atraviesa su momento más dulce desde que llegó a la banda deportivista y sabe que ganar a su exequipo le permitiría volver a puestos de ascenso directo debido a la batalla que arranca en El Sardinero entre Racing y Almería poco después de que finalice el choque en Huesca. Por su parte, Oltra vive un déjà vu que lo hará regresar al curso pasado, cuando también el Eldense recurrió a él a la desesperada y se cruzó en el camino del Dépor. Entonces el técnico salió vencedor del duelo, pero terminó perdiendo la guerra. Su efecto no ha sido tan positivo tras la llamada del conjunto azulgrana. De momento no ha ganado y ya ha gastado su bala de la agitación en rueda de prensa, “lo que me he encontrado no era lo que esperaba”.

La fórmula

Con todo esto sobre el tapete, nadie puede permitirse que entren en juego las emociones. Toca mantener la cabeza fría y ceñirse al plan. Ese que Hidalgo ha recuperado del laboratorio que dejó en El Alcoraz y que le permite haber esquivado la bala de las lesiones de Yeremay y Mella. El técnico blanquiazul llega a la recta final con prácticamente todo el equipo disponible y tras haber encontrado por fin una identidad que, como sucedió ante el Málaga, trasciende a los resultados. Las principales incógnitas después de la buena imagen de hace una semana en Riazor están en la punta del ataque, con Mulattieri levantando la mano tras sus últimas apariciones desde el banquillo y un Yeremay al que cada día es más complicado tener enjaulado, toda vez que aprende a convivir con sus molestias en el pubis.

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Y como a perro flaco todo son pulgas, a la mala racha de resultados del Huesca se suman problemas físicos en jugadores clave. Óscar Sielva, faro y motor del equipo altoaragonés en las últimas temporadas, está prácticamente descartado, lo mismo que Dani Ojeda, ambos con problemas musculares. Regresa Toni Abad como balón de oxígeno para un equipo que ha sufrido cuatro derrotas en los últimos cinco encuentros y que, con 32 puntos, a seis de la permanencia, apura sus últimas opciones de seguir siendo de plata la próxima campaña.