Juan Carlos Escotet, de presenciar el triunfo del Fabril en Riazor a ver al Dépor en las gradas de El Alcoraz

Juan Carlos Escotet, con la afición del Dépor en la grada de El Alcoraz FERNANDO FERNÁNDEZ

Llega ese momento de la temporada en el que todo el apoyo es poco y nadie quiere perder la oportunidad de arrimar el hombro para conseguir los objetivos. Tampoco Juan Carlos Escotet, que completó un domingo de fútbol y kilómetros para estar presente en los encuentros del Fabril y del Deportivo... a pesar de arrancar con apenas cuatro horas de diferencia en dos puntos alejados de la península.

La primera cita para el presidente del club coruñés estaba en Riazor. La afición blanquiazul no faltó al llamamiento del filial ante la posibilidad de sellar el ascenso a Primera RFEF que se confirmaría horas más tarde con el empate del Oviedo en Luanco y Escotet quiso estar presente. Desde el palco asistió al triunfo del equipo dirigido por Manuel Pablo antes de, con el pitido final, poner rumbo a Huesca.

Juan Carlos Escotet, en el palco de Riazor durante el Fabril - UD Ourense quintana

Los más de 600 kilómetros que separan por aire ambas ciudades no fueron un impedimento para que el máximo mandatario deportivista llegara puntual al duelo de El Alcoraz. Aunque su lugar en el estadio altoaragonés fue más común: la grada visitante. Allí, rodeado de los valientes seguidores blanquiazules desplazados, siguió el encuentro como uno más desde su asiento, celebrando y sufriendo como cualquiera de los presentes.