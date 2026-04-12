En directo: Huesca-Dépor
Se cumple el primer cuarto de hora, de momento sin disparos entre los tres palos
¡No llegó nadie al centro de Altimira!
Demasiado cruzado el centro, se fue directamente fuera. Puerta para Dani Jiménez.
Falta de Jorge Pulido
Puerna para el Dépor
Disparo fuera de Enol Rodríguez
Córner para el Huesca
¡Falló Stoichkov!
De un córner recibe Mulattieri que deja de espuela a Stoichkov y este se equivoca y busca el disparo en vez de a algún compañero desmarcado.
¡A punto de llegar Toni Abad!
Pase en largo de Jordi Martín, se adelantó Álvaro Ferllo.
Le perdonan la tarjeta a Enol
No sacó nada el cuadro local pero el trencilla le perdonó la tarjeta.
Córner para el Huesca
¡Mala decisión de Altimira!
Inició la jugada Ximo en pase al largo para Altimira y esté en profundidad para Mulattieri pero llegó antes Dani Jiménez.
Disparo de Quagliata, contra la zaga
Lo intentó el italiano, en segunda jugada y el balón continúa en poder del Dépor, que de momento es dueño de la posesión.
Córner para el Dépor
Esquema
Altimira, una jornada más, ejerce de extremo por la derecha. Por la izquierda se sitúa Luismi Cruz.
Minutos de tanteo entre ambos equipos
Arranca el duelo
Los elegidos de Oltra, también confirmados
Ya tenemos once en el Dépor
Goleada en la primera vuelta
El Huesca salió goleado de Riazor en la primera vuelta.
Malos precedentes
El Dépor, a romper con los últimos malos resultados en el estadio ocense.
Así llega el Huesca al duelo
Estas son las altas y las bajas del equipo de Oltra.
Piropos a Hidalgo
El futbolista del Huesca valoró lo que está haciendo el técnico en el cuadro blanquiazul.
¿Cómo le va al Dépor con los rivales de abajo?
Así le ha ido con otros equipos de la zona de descenso.
El Alcoraz, trampolín para Álvaro Ferllo
El riojano vuelve al estadio en el que destacó e impulsó su carrera.
El Dépor, a dar continuidad a su mejoría
Los pases adelante en el juego del Dépor que quiere seguir exhibiendo en El Alcoraz.
Una racha a tiro
Esta es la dinámica victoriosa lejos de Riazor que puede igualar el Dépor en El Alcoraz.
Nuestro 1x1
Así es el Huesca al que se mide esta tarde el Dépor.
Así ve el choque Oltra
El entrenador del Huesca admite que el equipo oscense necesita ganar ya y ensalza al Dépor.
¿Cómo ven ambos técnicos el duelo?
Esto opinaba Antonio Hidalgo en la previa contra el Huesca
¿Cómo llegan ambos equipos al duelo?
Os lo contamos en nuestra previa.
¿Dónde y cómo ver el Huesca-Dépor?
Os dejamos todas las alternativas para seguir el duelo de esta tarde.
Nuestra portada
Hoy juega el Dépor y esta es nuestra portada