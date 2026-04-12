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Diario de Ferrol

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Dépor

En directo: Huesca-Dépor

Se cumple el primer cuarto de hora, de momento sin disparos entre los tres palos

Zeltia Regueiro
Zeltia Regueiro
12/04/2026 15:20
Directo Huesca - Dépor
Directo Huesca - Dépor
SD Huesca
0-0
RC Deportivo
20'

¡No llegó nadie al centro de Altimira!

Demasiado cruzado el centro, se fue directamente fuera. Puerta para Dani Jiménez.

17'

Falta de Jorge Pulido

Puerna para el Dépor

16'

Disparo fuera de Enol Rodríguez

Córner para el Huesca

13'

¡Falló Stoichkov!

De un córner recibe Mulattieri que deja de espuela a Stoichkov y este se equivoca y busca el disparo en vez de a algún compañero desmarcado.

12'

¡A punto de llegar Toni Abad!

Pase en largo de Jordi Martín, se adelantó Álvaro Ferllo.

Le perdonan la tarjeta a Enol

No sacó nada el cuadro local pero el trencilla le perdonó la tarjeta.

10'

Córner para el Huesca

7'

¡Mala decisión de Altimira!

Inició la jugada Ximo en pase al largo para Altimira y esté en profundidad para Mulattieri pero llegó antes Dani Jiménez.

Disparo de Quagliata, contra la zaga

Lo intentó el italiano, en segunda jugada y el balón continúa en poder del Dépor, que de momento es dueño de la posesión.

6'

Córner para el Dépor

5'

Esquema

Altimira, una jornada más, ejerce de extremo por la derecha. Por la izquierda se sitúa Luismi Cruz.

3'

Minutos de tanteo entre ambos equipos

1'

Arranca el duelo

Los elegidos de Oltra, también confirmados

Ya tenemos once en el Dépor

Goleada en la primera vuelta

El Huesca salió goleado de Riazor en la primera vuelta.

Luismi Cruz marca uno de sus goles en el Mirandés-Deportivo de la primera vueltaMirandés - Deportivo 1-5
Luismi Cruz marca uno de sus goles en el Mirandés-Deportivo de la primera vueltaMirandés - Deportivo 1-5
FERNANDO FERNÁNDEZ

Malos precedentes

El Dépor, a romper con los últimos malos resultados en el estadio ocense. 

El blanquiazul Iván Barbero se lamenta de una ocasión fallada durante el Huesca-Dépor de la 2024-2025
El blanquiazul Iván Barbero se lamenta de una ocasión fallada durante el Huesca-Dépor de la 2024-2025
Fernando Fernández

Así llega el Huesca al duelo

Estas son las altas y las bajas del equipo de Oltra.

El centrocampista Óscar Sielva es baja para el duelo con el cuadro coruñés
El centrocampista Óscar Sielva es baja para el duelo con el cuadro coruñés
SD Huesca

Piropos a Hidalgo

El futbolista del Huesca valoró lo que está haciendo el técnico en el cuadro blanquiazul.

Sergi Enrich celebra un gol con el Huesca
Sergi Enrich celebra un gol con el Huesca
SD Huesca

¿Cómo le va al Dépor con los rivales de abajo?

Así le ha ido con otros equipos de la zona de descenso. 

Mulattieri conduce la pelota durante el partido contra el Zaragoza en Riazor (2-1) de la jornada 31
Mulattieri conduce la pelota durante el partido contra el Zaragoza en Riazor (2-1) de la jornada 31
Quintana

El Alcoraz, trampolín para Álvaro Ferllo

El riojano vuelve al estadio en el que destacó e impulsó su carrera. 

Álvaro Ferllo, durante su debut con la selección absoluta de España contra Lituania, en 2021
Álvaro Ferllo, durante su debut con la selección absoluta de España contra Lituania, en 2021
RFEF

El Dépor, a dar continuidad a su mejoría

Los pases adelante en el juego del Dépor que quiere seguir exhibiendo en El Alcoraz. 

Stoichkov presiona a Puga durante el Deportivo-Málaga
Stoichkov presiona a Puga durante el Deportivo-Málaga
Quintana

Una racha a tiro

Esta es la dinámica victoriosa lejos de Riazor que puede igualar el Dépor en El Alcoraz. 

Dani Barcia, durante el empate en El Molinón (1-1), en la última salida del Dépor
Dani Barcia, durante el empate en El Molinón (1-1), en la última salida del Dépor
Fernando Fernández

Nuestro 1x1

Así es el Huesca al que se mide esta tarde el Dépor.

Once inicial del Huesca en el partido de la primera vuelta en Riazor
Once inicial del Huesca en el partido de la primera vuelta en Riazor
Quintana

Así ve el choque Oltra

El entrenador del Huesca admite que el equipo oscense necesita ganar ya y ensalza al Dépor.

José Luis Oltra posa sentado en los banquillos de El Alcoraz
José Luis Oltra posa sentado en los banquillos de El Alcoraz
SD Huesca

¿Cómo ven ambos técnicos el duelo?

Esto opinaba Antonio Hidalgo en la previa contra el Huesca 

Antonio Hidalgo en el partido ante el Córdoba
Antonio Hidalgo en el partido ante el Córdoba
Javier Alborés

¿Cómo llegan ambos equipos al duelo?

Os lo contamos en nuestra previa. 

Imagen del Deportivo-Huesca de Riazor esta temporada
Imagen del Deportivo-Huesca de Riazor esta temporada
QUINTANA
Alineaciones probables del Huesca-Deportivo de este domingo
Alineaciones probables del Huesca-Deportivo de este domingo

¿Dónde y cómo ver el Huesca-Dépor?

Os dejamos todas las alternativas para seguir el duelo de esta tarde. 

Ximo Navarro, durante el partido ante el Huesca la pasada temporada en El Alcoraz
Ximo Navarro, durante el partido ante el Huesca la pasada temporada en El Alcoraz
Fernando Fernández
Previa

Nuestra portada

Hoy juega el Dépor y esta es nuestra portada 

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Zeltia Regueiro
DirectoCopadelRey

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Zeltia Regueiro