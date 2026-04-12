El Deportivo quiere seguir mordiendo

Stoichkov presiona a Puga durante el Deportivo-Málaga Quintana

Suele estar relacionado. Cuanto mejor atacas, más preparado estarás para defender. Pero la fórmula no es matemática y requiere de concienciación colectiva y activación individual.

Hacia ese equilibrio parece haberse dirigido de manera definitiva el Deportivo en esta recta final de temporada. Después de un inicio esperanzador y de perder ciertas señas de identidad por el camino que no le impidieron seguir sobreviviendo y sumando con mucha regularidad, el conjunto coruñés ha dado un paso adelante en su gestión del balón. Una circunstancia que, como efecto colateral, le está ayudando a ser mucho mejor equipo también sin pelota.

Quiere seguir siendo agresivo el cuadro deportivista esta tarde en El Alcoraz, donde rinde visita a un Huesca que busca una evolución con José Luis Oltra que equivalga a competitividad.

El equipo oscense es el que menos posesiones gana en su tercio ofensivo (2,5 por encuentro). También es el conjunto azulgrana el cuarto que más pases permite al rival en los 60 primeros metros del campo por acción defensiva propia (una métrica avanzada denominada PPDA). Y aunque la tesitura está evolucionando con el técnico valenciano, que busca que su equipo sea menos pasivo en defensa cuando el balón está en esas zonas más próximas al área rival, las cosas no cambian de la noche a la mañana.

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En la misma línea se mueve un Dépor que, a lo largo de la liga, también ha demostrado cierta tendencia hacia la permisividad cuando era el contrario quien tenía el balón. El conjunto herculino apenas es el decimocuarto de la Liga Hypermotion que más balones recupera en su último tercio. Además, tiene el quinto índice de PPDA más alto de la categoría, lo que significa que es uno de los equipos más permisivos con el rival en las zonas de iniciación y construcción.

Sin embargo, algo ha cambiado en los últimos partidos en el entramado blanquiazul. El Dépor ha pasado de ser un equipo pasivo a comenzar a morder. A recuperar su esencia de inicio de temporada.

Un paso adelante

“En los últimos partidos hemos dado un paso adelante. Somos un equipo mucho más equilibrado ahora mismo en muchas facetas”, explicaba Antonio Hidalgo en su comparecencia pública del pasado viernes, dando continuidad al mensaje que lanzó tras el encuentro contra el Málaga que fue, a su parecer, “el mejor de la temporada”.

“Es un cúmulo de cosas. El jugador está entendiendo y decidiendo mejor. El equipo está más junto y más solvente en situaciones de inicio. El balón viajaba muy rápido y teníamos mucha prisa por atacar, ahora hay más calma. El futbolista se encuentra bien en las nuevas posiciones y eso está influyendo en el juego y el resultado”, apuntaba el técnico catalán después del último encuentro para explicar el notorio cambio de su equipo.

Atacar mejor, de manera más organizada y con unas distancias de relación entre jugadores más óptimas, como primer paso para defender mejor. Sobre todo, tras pérdida. Y es que ahí, en esos primeros segundos tras pérdida, está la mejora más notable del conjunto herculino.

“Defensivamente, estamos mucho más rápidos tras pérdida. Creo que eso es muy importante para cuando se pierde el balón. Es verdad que estamos poco a poco encontrando nuestra identidad, aunque podemos variar jugando en corto, ser mucho más directos, jugar al espacio... Pero sobre todo es muy importante intentar tener pocos errores en defensa”, analizaba Adrià Altimira durante la semana, confirmando ese notable paso adelante del equipo en cuanto a dejar sin soluciones al contrario en los instantes iniciales de la transición defensiva propia y ofensiva rival.

Agresivo

Así sucedió, al menos, ante el Málaga y el Córdoba, en los dos últimos partidos del equipo blanquiazul. Ambos coincidieron con el Dépor con factor de localía, pero esta condición no había sido, hasta entonces, sinónimo de mayor reactividad por parte del conjunto entrenado por Antonio Hidalgo.

Sin embargo, algo cambió frente al Córdoba. Con un tanque de confianza que estaba lleno a rebosar, el equipo deportivista elevó su nivel de agresividad una vez perdía la disposición de la pelota. Los datos no engañan: de los 11,5 pases permitidos por acción defensiva de media esta temporada a los 6,8 que el Dépor concedió al conjunto verdiblanco. Enseñar los dientes.

La premisa era clara: recuperar el balón o interrumpir la jugada. Y salió a la perfección. No solo por el triunfo ante un rival tocado, sino porque acabó siendo, de largo, el partido del equipo coruñés con más faltas. Según Wyscout, fueron un total de 23, una cifra que prácticamente le hizo duplicar su media del curso, situada en 11,4.

No pudo correr al contragolpe apenas el conjunto de Iván Ania y sí lo hizo el Dépor, que dispuso de varias ocasiones de gol en ese arte del ataque rápido en el que es más productivo que ningún otro equipo de la Hypermotion.

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Algo parecido sucedió ante el Málaga, en un encuentro en el que no fue necesario que el combinado deportivista acumulase tantas infracciones. Porque conforme fue pasando el partido, su fluidez y ritmo ofensivo fueron suficiente plataforma sobre la que impulsarse para trabajar en el press tras pérdida. Y, así, solo impedir que el encuentro se convirtiese en un ida y vuelta, sino generar ocasiones a partir de esas recuperaciones. De hecho, de los 16 remates que ejecutó el bloque coruñés, en torno a 5 se gestaron en ataques rápidos tras recuperación en zona media o alta.

De esta manera, el bloque de Hidalgo ya es un equipo incómodo y parecido, de nuevo, a lo que desea su entrenador. No hace falta que desarrolle una presión a todo el campo, sino que sea agresivo en el momento preciso. Morder al rival cuando este se desprotege. Huesca es la prueba del algodón para este nuevo .