El 1x1 del rival | Contra el tiempo y a oscuras

Once inicial del Huesca en el partido de la primera vuelta en Riazor Quintana

El Huesca llega exigido por la clasificación, en un momento en el que cada jornada pesa más que la anterior. Poco se parece aquel conjunto que visitó Riazor en puestos de playoff al actual, que ve muy cerca el abismo y ha dado varios volantazos, pero sin conseguir mejorar sus resultados ni dejar de mirar el muro contra el que nadie quiere chocar.

La etapa de José Luis Oltra, tercer entrenador del curso, no ha arrancado como se esperaba. Solo un punto de doce posibles que mantiene al equipo en una posición más delicada a la que heredó. A seis puntos de la salvación y con un margen de error mínimo.

La reacción es inaplazable y por ello los oscenses necesitan reencontrarse con su mejor versión para acercase al objetivo, ganar moral y volver a ser ese equipo atrevido que se presuponía.

Dani Jiménez. 35 años. 34 partidos. 3060 minutos. 52 goles encajados. Un veterano de la categoría. La jornada pasada cumplió 250 partidos en Segunda División. Su experiencia suma bajo los palos y sobre todo dentro del vestuario, donde es uno de los líderes. Mide 179 centímetros y destaca por su juego de pies, y el posicionamiento bajo los palos. Le quedan ocho jornadas por delante para evitar su segundo descenso de su carrera. El primero fue con el Alcorcón, en la temporada 2021-22.

Álvaro Carrillo. 23 años. 26 partidos. 1816 minutos. 2 goles anotados. Canterano del Real Madrid, llegó este verano a El Alcoraz procedente del Eibar. Su posición más natural es la de defensa central, pero ha actuado como lateral derecho la mayor parte del curso. Es intenso y domina el juego aéreo defensivo. En el partido de la primera vuelta en Riazor marcó el 1-0 con un gol en propia puerta al intentar cortar un centro raso.

Íñigo Piña. 31 años. 26 partidos. 2089 minutos. 0 goles anotados. Vive con el Huesca su tercera campaña en el fútbol profesional tras haberse consagrado con la camiseta del Eldense. Pese a los tres entrenadores que han pasado por el banquillo oscense, Piña siempre ha sido uno de los indiscutibles, con tan solo dos suplencias en lo que va de temporada. Es un central sólido, de gran zancada para corregir rápido en cobertura y transiciones de campo abierto y con buen manejo de balón con ambas piernas.

Jorge Pulido. 34 años. 31 partidos. 2746 minutos. 3 goles anotados. Leyenda del Huesca con más de 300 partidos de azulgrana que, si no hay giros de última hora, podrá fin a su estancia de nueve años en Aragón para fichar gratis por el Almería. El capitán busca que su despedida sea lo más suave posible, algo que podría conseguir si logran la permanencia en Segunda División. Es el único superviviente de los dos ascensos a la máxima categoría del fútbol español. Es un central experimentado y solvente. Siempre da la cara. Aporta contundencia y seriedad a la línea defensiva y, a veces, se incorpora al ataque con personalidad. Es una de las principales amenazas en jugadas de estrategia.

Julio Alonso. 27 años. 26 partidos. 1933 minutos. 0 goles anotados. Nacido en Terrasa, militaba en aquel Albacete que consiguió ascender en Riazor. Tras su primera experiencia como profesional con el conjunto manchego, el catalán fue un fijo la temporada pasada en el Mirandés. Es un lateral de gran recorrido, capaz de pisar línea de fondo y con el físico suficiente para correr durante los 90 minutos una gran cantidad de kilómetros.

Jesús Álvarez. 26 años. 29 partidos. 2082 minutos. 0 goles anotados. El aragonés es el segundo jugador de campo con más titularidades (27), solo por detrás de Pulido. Se formó en la cantera del Zaragoza y desde que abandonó a los blanquillos ha estado en las filas del Calahorra, Cultural Leonesa e Ibiza. Está debutando en la categoría de plata con más protagonismo que el que imaginaba, tal y como reconoció en una rueda de prensa. Centrocampista de corte defensivo y muy inteligente a la hora de tapar líneas de pase, ganar segundas jugadas y dar equilibrio a todo el equipo.

Javi Mier. 26 años. 5 partidos. 293 minutos. 0 goles anotados. Fue operado en enero de 2025 del menisco de su rodilla izquierdo y, tras trece meses lesionado y sufrir una recaída en pretemporada por un edema óseo, ha vuelto a ver la luz este febrero. Desde su regreso ha jugado tres partidos como titular. Es un mediocentro con buen trato de balón, lectura del juego y es el medio que tienen los de José Luis Oltra para asentarse en campo contrario con balón.

Daniel Luna. 22 años. 25 partidos. 1189 minutos. 2 goles anotados. Extremo derecho internacional con Colombia sub-20 y cedido por el Mallorca, al que llegó en 2023 procedente del Deportivo Cali. Desde entonces, ha jugado a préstamo en tres equipos diferentes de Segunda. El curso pasado, con el Cartagena, disputó once partidos como titular y marcó tres goles que fueron insuficientes para salvarse. Es un jugador muy móvil, que le gusta buscar el uno para uno y con calidad para dar el último pase.

Francisco Portillo. 35 años. 31 partidos. 2090 minutos. 1 gol anotado. El rey de los ascensos (5) quiere evitar su primer descenso. Su currículum es indiscutible. 215 partidos en Primera y minutos en Champions League con el Málaga. Perder la categoría con el Huesca sería una mancha difícil de eliminar a estas alturas de su carrera. El malagueño es un mediapunta menudo, hábil en espacios reducidos y con una gran visión en el último tercio del campo.

Ignacio Laquintana. 26 años. 7 partidos. 416 minutos. 0 goles encajados. Con un valor de mercado de un millón y medio de euros según Transfermarkt, es el futbolista mejor valorado de la plantilla del Huesca. Llegó en este mercado de invierno directo desde el Bragantino para añadir verticalidad al frente de ataque oscense. Es un encarador nato, indetectable y con instinto en el área. Debutó con la selección absoluta de Uruguay con gol.

Ignacio Laquintana durante su presentación como oscense SD HUESCA

Sergi Enrich. 35 años. 28 partidos. 1282 minutos. 4 goles anotados. Un perfil de delantero centro clásico. Fuerte, difícil de mover en el juego de espaldas y con un gran remate de cabeza dentro del área. Su especialidad. Siempre bien colocado y en disposición de marcar. Maneja a la perfección los tiempos en la zona de castigo. Sin balón también se hace notar, con una presión agresiva. Lleva a los centrales al límite y se siente cómodo en el contacto